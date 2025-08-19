Las exportaciones a EEUU caen un 27% en Castellón desde la irrupción de Trump

Donald Trump estrenó el pasado 20 de enero su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Su llegada a la Casa Blanca trajo consigo un giro drástico en la política sobre comercio exterior, desencadenando una batalla arancelaria con terceros países repleta de vaivenes y, sobre todo, de incertidumbre.

El último paso dado en este sentido consistió en fijar a finales de julio en un 15% los aranceles a los productos europeos con destino a Estados Unidos después de cerrarse un acuerdo parcial suscrito por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Previsión a futuro: más de 100 millones

Un polémico pacto que, como advirtió la Cámara de Comercio de Castellón y recogió este diario, generará una caída del 10% en la provincia de las ventas con destino al país americano y un impacto de más de 100 millones de euros.

Algunos síntomas de este retroceso, sin embargo, ya se evidencian desde el momento de la llegada de Trump a la Casa Blanca, como muestra el balance de comercio exterior facilitado este lunes desde la Dirección Provincial de Comercio del Ministerio de Economía, que completa el primer semestre. La incertidumbre con la guerra arancelaria, sumada a otros factores, llevan a que el territorio castellonense experimente un retroceso del 27% en las exportaciones a Estados Unidos entre enero y junio de este año.

En concreto, en los seis primeros meses del 2025 se contabilizan intercambios comerciales con dicho país por importe de 397,57 millones de euros, lo que implica 147,6 millones menos que los 545,23 millones contabilizados en el mismo momento del 2024.

Un 17% menos en junio

Si solo se tiene en cuenta junio, que es el último mes actualizado, las ventas a Estados Unidos desde Castellón quedan en 62,3 millones de euros, un 17% menos que los 75,3 millones de un año atrás. Con todo, la estadística muestra que Castellón va sorteando el impacto en su balanza comercial, que en el sexto mes del año apenas experimenta un retroceso del 1,12% en las exportaciones, al quedar en 703 milllones, o del 0,18% si se habla del acumulado de los últimos doce meses, con 9.072 millones.

El sector azulejero resulta, como es habitual, el principal exportador de la provincia, también a Estados Unidos, acaparando entre cuatro y cinco de cada diez euros del valor de los intercambios comerciales con el país que lidera Donald Trump. El clúster no retrocede en exportaciones en el mes de junio, aunque permanece en alerta desde hace meses por el impacto que generarán los aranceles tras su entrada en vigor.