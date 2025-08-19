Otro incendio en Artana calcinó 1.500 hectáreas hace nueve años y golpeó a la Serra d'Espadà
Un virulento fuego calcinó en 2016 hasta 700 hectáreas de parque natural
La localidad castellonense de Artana, que permanece en vilo este martes por un fuego, tiene en la memoria otro incendio forestal importante que puso en alerta a toda la comarca de la Plana Baixa y afectó gravemente al parque natural de la Serra d'Espadà, uno de los pulmones de la provincia.
Basta con echar la vista atrás poco más de nueve años para hallar en la hemeroteca el devastador fuego que desoló al territorio provincial. Fue un lunes, 25 de julio del 2016, cuando un vecino dio la voz de alarma con una llamada al 112 al divisar una gran columna de humo, tal y como recogió entonces este periódico.
También en una de difícil acceso
El foco tuvo lugar, al igual que en esta ocasión, en una zona muy abrupta y de difícil acceso. Unas horas bastaron para consumir mil hectáreas de frondoso pinar y matorral muy seco en el entorno de las Peñas Aragonesas de Artana, a lo que se sumó la ayuda del viento, que extendió las llamas a gran velocidad, alertando también a Tales, Onda y Alcudia de Veo.
Más de 400 efectivos y hasta 30 medios aéreos se volcaron con los trabajos de extinción, hasta que pudieron dar por controlado el incendio dos días después. Las llamas calcinaron finalmente 1.500 hectáreas de terreno forestal, de las que 700 correspondieron al corazón de la Serra d'Espadà.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Un pueblo de Castellón registra el récord de temperatura máxima del jueves en la Comunitat
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor
- Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes
- Un sol que habla del fuego, aunque en Castellón no haya incendios
- Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón
- Municipios de Castellón reciben hasta 11 veces más turistas que población