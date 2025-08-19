Vaersa abre la convocatoria para cubrir 119 plazas dentro de su OPE 2021-2024

La empresa pública Vaersa, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha lanzado la convocatoria de los procesos de Oferta Pública de Empleo (OPE) de los ejercicios 2021-2024, que recoge el DOGV.

El proceso de selección de las 119 plazas que se ofertan se realizará a través del sistema de concurso-oposición, mediante unas pruebas técnicas de carácter teórico-práctico relacionadas con las funciones de la categoría profesional y que se detalla en la oferta de trabajo.

Así, dentro de esta OPE, las categorías profesionales ofertadas corresponden a puestos de administrativos; capataces de parques naturales; coordinadores de prevención y vigilancia; emisoristas; formadores medioambientales; ingenieros técnicos agrícolas, o de montes; operarios de prevención y vigilancia; peones de plantas; técnicos topógrafos; ingenieros técnicos agrícolas y veterinarios, entre otras.

Asimismo, las bases de la convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el portal de empleo de Valenciana d’Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental S. A., Vaersa.

Además, el plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es decir finaliza el 2 de septiembre de 2025.

Promoción interna

En este sentido, el 40 % de los puestos convocados son por promoción interna conforme se indica en el VI Acuerdo de Diálogo Social tras la negociación con los sindicatos. El resto de las plazas son de turno libre (60 %), incluyendo un 10 % de puestos reservados para diversidad funcional.

Vaersa es una empresa pública de la Generalitat que realiza, entre otros, todo tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obra, servicios y la gestión de servicios públicos, en materia de medioambiente.