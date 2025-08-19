Vuelta al cole en Castellón: Más aulas de apoyo para el estudiantado con necesidades especiales

La Conselleria de Educación ha habilitado 39 nuevas aulas específicas ubicadas en centros ordinarios (UECO) para atender a alumnado con necesidades educativas especiales para el curso 2025/26, que arranca el próximo 8 de septiembre, tres de ellas en colegios e IES de Castellón.

De este modo, se ha incrementado la dotación de aulas UECO en 20 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y en 19 Institutos de Educación Secundaria (IES) de la Comunitat Valenciana. En concreto, se han habilitado 6 unidades en CEIP de Alicante, 1 de Castellón y 13 en CEIP de Valencia. Por su parte, en los IES de Alicante se han habilitado 10 unidades nuevas, 2 en Castellón y en los de Valencia, un total de 7 unidades.

En total, 53 en la provincia

Estas unidades se unen a las 41 aulas UECO habilitadas en el curso 2024-2025 frente a las 7 del curso 2020-2021, las 8 del curso 2021-2022, las 17 del curso 2022-2023 y las 24 del curso 2023-2024.

Así, la Comunitat Valenciana cuenta con un total de 344 unidades específicas, de las cuales 244 son de Educación Infantil y Primaria y 100 de Secundaria. Por provincias, 154 aulas están ubicadas en la provincia de Alicante, 53 en la de Castellón y 137 en la de Valencia.

Informe sociopsicopedagógico

La Conselleria ha creado estas unidades tras estudiar los correspondientes informes sociopsicopedagógicos del alumnado para el que se propone esta modalidad de escolarización. De este modo, se da respuesta a la inclusión educativa del alumnado en los centros docentes, garantizando los principios de calidad, igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad universal a la educación.

A pesar del descenso de nacimientos, el resultado del arreglo escolar ofrece a final del mes de julio un balance positivo, con la creación de 11 unidades de estas más en los CEIP y CRA respecto al final del curso 2024-2025.