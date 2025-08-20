Alerta amarilla: Las lluvias dejan 10,6 l/m2 en apenas 4 horas en este pueblo de Castellón

El episodio de lluvias y tormentas que ha llevado a establecer el aviso en varias zonas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana ha dejado en las últimas horas acumulados de hasta 10,6 litros por metro cuadrado en la localidad castellonense de Altura, en una jornada en la que las máximas han rozado los 34 grados en municipios de Alicante.

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, de momento no ha habido servicios relacionados en ninguno de los consorcios de Castellón, Valencia y Alicante, y el 112 tampoco ha recibido incidencias al respecto.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde las 14:00 horas de este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en todo el sur de las provincias de Valencia y Castellón, y en el litoral norte de Alicante, que pueden dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Los registros más significativos en las últimas cuatro horas, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) han sido de:

10,6 l/m² en Altura (Castellón)

7,1 en Sella (Alicante)

6,4 en Castell de Castells (Alicante)

También se han acumulado:

6,2 en Castellnovo (Castellón)

5,1 en Benilloba (Alicante)

4,6 en Fageca (Alicante)

4,4 en Soneja (Castellón)

3,8 en La Vall d'Uixó (Castellón)

Según datos de la Aemet, las máximas han llegado a:

33,7 grados en Orihuela y Pinoso

33,4 en Villena

33,3 en Novelda

32,9 en Elche (todos en la provincia de Alicante).

En las capitales de provincia, las temperaturas máximas este miércoles han sido de:

31,3 en Alicante

30,9 en Castellón

29,8 en València

El Centro de Coordinación de Emergencias recuerda que aunque para mañana ha bajado el nivel de riesgo de incendio forestal de extremo a alto en buena parte del territorio valenciano, hay que seguir manteniendo la alerta.