Bomberos de tres autonomías luchan en la extinción del incendio de Artana

Bomberos de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón participan en las labores de extinción del fuego que, desde la tarde del lunes, afecta al parque natural de la Serra d’Espadà en el término municipal de Artana.

La imposibilidad de acceder de manera terrestre hasta la zona del incendio, en el pico Espino, ha complicado este martes las labores de los efectivos que trabajan en sofocar el incendio que presenta una evolución favorable.

Aunque por la mañana el fuego estaba controlado, las llamas se avivaron al principio de la tarde súbitamente, lo que ha provocado la ampliación del número de efectivos en acción. La escarpada orografía y la existencia de combustible ha ayudado a que, con la aparición del viento, provocaron que el fuego se reavivara.

En total, trece medios aéreos (diez de la Comunitat Valenciana, dos de Cataluña y uno de Aragón), además de siete unidades terrestres de bomberos forestales de Generalitat, cuatro unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, una de Aragón y una de Cataluña, así como dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio de Bomberos de Castelló se han desplazado hasta el lugar del incendio.

Estos efectivos han trabajado hasta el anochecer cuando se retiraron, con el incendio aun sin controlar. El fuego se originó en la tarde del lunes, en la localidad vecina de Tales, debido a un rayo.

El personal de tierra, al no poder llegar a pie, ha sido helitransportado desde el puesto de mando avanzado hasta el incendio donde trabajaban con herramienta manual. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat estableció la situación 1 para este fuego, ante la posibilidad de que pudiera afectar gravemente a bienes forestales de la Serra d’Espadà, e incluso afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Cuatro incendios más

Los bomberos también han actuado este martes en otros cuatro incendios. Por un lado, han logrado extinguir de manera definitiva el fuego de vegetación originado el lunes en el término de Montán. Durante la mañana del martes, se ha movilizado una unidad terrestre y una helitransportada de Bomberos de la Generalitat para apagar un incendio en Torralba del Pinar.

También ha habido un aviso en la localidad de Argelita, donde ha actuado una dotación de la Diputación de Castelló. Por su parte, el Consorcio Provincial también ha apagado un fuego de vegetación en el término municipal de Torrechiva, originado justo después del mediodía del martes.