Los expertos señalan que solo el 10% de vegetación se elimina de los montes de Castellón

Como reza el dicho, más vale prevenir que curar. Esta frase debería guiar la gestión de los montes de la provincia de Castellón, para evitar así la aparición de incendios. Pero, según señalan los expertos en la materia, sucede más bien lo contrario.

Apuntan que la vegetación y la maleza que crece en bosques y espacios verdes del interior se encuentran en «estado de abandono» porque, según señalan, «no se limpia ni el 10% de la maleza que se genera» con lo que el riesgo de grandes fuegos se multiplica exponencialmente. Más si se tiene en cuenta que «Castellón nunca antes había contado con una extensión tan grande de vegetación y nunca había estado tan pobremente gestionada como ahora».

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de la Comunitat Valenciana, su decano, Juan Manuel Batiste, afirma que «con un 10% del dinero que se gasta en extinción, se cubriría el coste de la prevención».

Batiste señala como responsable a los ayuntamientos que «no aplican los planes locales contra incendios. Muchos municipios no cuentan con zonas de protección en el perímetro del casco urbano. Además, no se gestionan, ni se aplican la mayoría de las medidas que reflejan todos estos planes».

En la misma línea apunta Fernando Pradells, exdecano del Colegio de Ingenieros de Montes, que añade otras razones que explican esta dejadez. «Por un lado, esto se debe a la desafectación del sector primario, lo que ha provocado el desuso de los recursos y ha facilitado el crecimiento de maleza y vegetación. Por otra parte, también es un problema de cultura de la política y la sociedad que no ven necesidad de gestionar los montes», explica Pradells.

A esto se une también la cuestión de la titularidad. «En la provincia de Castellón, apenas el 20% de los terrenos son de titularidad pública. El otro 80% son privados y, en muchas ocasiones se desconoce quien es el propietario», comenta. Esto provoca que, en muchas ocasiones, nadie se ocupe de la limpieza de los montes.

«Es necesario un cambio legislativo para poder actuar. Precisamos una homegeneidad en la titularidad de los montes para que una administración pueda actuar sobre grandes superficies», reclama Fernando Pradells.

Campañas de concienciación

Tanto Batiste como Pradells coinciden en la necesidad de apostar por la prevención. Para ello, según señala Pradells, «son obligatorias las campañas de prevención. Por ejemplo, apostar por las materias primas que nos aportan los bosques como fuentes de recursos. Se puede usar la madera en la construcción o impulsar las granjas naturales que aportarían carne, mediante el uso de estos terrenos».

Batiste también aboga por la recuperación del ganado para impulsar la eliminación de la maleza de los montes de Castellón. «Sin animales, el riesgo todavía es mayor. A esto se unen las condiciones climáticas. En los últimos años, la sequía persistente provocaba que la vegetación estuviera muy seca y pudiera arder con facilidad. Pero en este curso, las lluvias de la primavera han provocado que todavía haya más vegetación», añade.

Soluciones y avisos para minimizar un riesgo muy presente que, en cualquier momento, puede generar un gran incendio.