Barrachina reivindica la alianza con Cataluña y Aragón para frenar el fuego en Artana: 10 hectáreas afectadas

El incendio forestal de la localidad castellonense de Artana mantiene este miércoles una evolución "favorable" pues se encuentra contenido y sin llama tras afectar a una superficie aproximada de diez hectáreas.

Así lo ha detallado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, tras celebrarse una reunión de coordinación con el Consorcio Provincial de Bomberos a la que ha acudido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama,;la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; el diputado de Bomberos, David Vicente, y el alcalde en funciones del municipio, Benjamín Villalba.

"Castellón no está sola"

"Confiamos en que no se complique. Para ello hemos desplegado a profesionales y medios materiales que son los verdaderos protagonistas en estos momentos, los que están trabajando para controlar y extinguir el fuego”, ha expresado Barrachina, quien ha reivindicado “la alianza de territorios” para garantizar la extinción de las llamas en un entorno “que es una joya natural, nuestra Sierra Espadán”.

“La solidaridad de Aragón y Cataluña ha permitido que hoy estemos hablando de una evolución favorable del fuego, con la esperanza de poder darlo por controlado y extinguido”, ha defendido Barrachina, señalando que esta alianza vital “demuestra que Castellón no está sola. Estamos protegidos para hacer frente al fuego en una provincia que es la segunda más montañosa de España”.

Reunión de coordinación del incendio de Artana. / JAVIER VILAR

En concreto, el incendio de Artana ha movilizado los recursos de la Diputación de Castellón que se han visto reforzados por los equipos de la Generalitat Valenciana y los gobiernos de Aragón y Cataluña. Al mediodía de este miércoles trabajan sobre el terreno 4 brigadas forestales y 5 medios aéreos (3 helicópteros y 2 aviones). “Su trabajo y su profesionalidad son claves en la resolución de este incendio. Por eso nuestro agradecimiento siempre será poco”, ha incidido la presidenta de la Diputación.

El conseller, por su parte, ha puesto también en valor “la solidaridad de todos” que ha considerado “un deber”. “Hoy el Consell abandera la mayor apuesta de toda la historia con la mayor inversión en los bomberos forestales de la Generalitat. Más de 74 millones de euros destinados a garantizar la operatividad de efectivos que trabajen las 24 horas del día los 365 días del año”, ha añadido Valderrama.

El dirigente autonómico se ha referido además a la evolución favorable y a la previsión de poder dar por estabilizado el fuego en las próximas horas. “Estamos haciendo vuelos de vigilancia para estar atento ante cualquier conato o incendio que se pudiera producir”, ha declarado Valderrama.

El origen: una tormenta seca

Según explican desde la institución provincial, las labores de extinción no han estado exentas de dificultades, principalmente por la imposibilidad de acceder por vía terrestre al Monte Espino. “Se han desplazado medios aéreos para luchar contra las llamas y a su vez se ha transportado a la plantilla de tierra para trabajar en el foco de forma manual”. “Y gracias a este operativo hoy podemos hablar de una evolución favorable del incendio”, ha declarado Barrachina.

“Se ha trabajado sin descanso, de noche y de día, por tierra y por aire. Y la situación actual es el resultado de tanto esfuerzo”, ha manifestado la presidenta de la Diputación quien ha vuelto a poner en valor el trabajo “de todos los profesionales implicados en la extinción del fuego”.

Barrachina, por último, ha remarcado la importancia de la concienciación ciudadana. “La coordinación y la comunicación entre Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana son claves para resolver los 20 incendios, algunos de ellos ni han alcanzado esta calificación, que se han declarado en estos días y cuya extinción ha sido muy rápida. Y en esta situación es básica la ayuda de nuestros vecinos. Su colaboración y sus avisos. Les pedimos que nos sigan ayudando porque los incendios es mejor evitarlos que apagarlos”.