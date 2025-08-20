Más lluvia en Castellón: Aemet activa la alerta amarilla

Las tormentas de verano siguen marcando el pulso meteorológico en Castellón. Tras varios días dominados por la ola de calor que dejó máximas cercanas a 40 grados en muchos puntos de la provincia, el ambiente ha cambiado de signo y la inestabilidad se ha convertido en protagonista. La tregua térmica se combina ahora con un aumento de la nubosidad y la aparición de chubascos de carácter tormentoso.

El martes ya dejó lluvias en muchos municipios, aunque sin incidencias reseñables, y un respiro con temperaturas más contenidas en torno a los 31–33 grados. Sin embargo, el escenario atmosférico apunta a un giro más acusado en las próximas horas, en paralelo al desplazamiento de una DANA desde el Cantábrico hacia el interior de Francia, que inyectará aire atlántico más fresco y favorecerá la formación de tormentas.

Alerta amarilla

Será este miércoles cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenga activo un aviso amarillo por lluvias y tormentas en el litoral sur de Castellón, vigente desde las 14.00 hasta las 00.00 horas en el interior sur provincial, afectando a las comarcas del Alto Mijares y el Alto Palancia. Según la previsión, se podrán acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, lo que obliga a extremar precauciones ante posibles incidencias en áreas vulnerables.

La secuencia de los próximos días confirma la tendencia hacia una cierta normalización térmica. El jueves se espera ya sin avisos activos y con temperaturas más suaves, en torno a los 29 grados, con cielos despejados. El viernes y el fin de semana apuntan a jornadas templadas, con máximas que oscilarán entre los 29 y 31 grados y riesgo de algunos chubascos aislados, especialmente el sábado por la mañana.

La Aemet recuerda que, pese al alivio térmico, el verano de 2025 podría cerrar entre los más cálidos de la serie histórica, rivalizando con los extremos de 2003 y 2022. El episodio de inestabilidad de esta semana, con lluvias localmente intensas, encaja en un contexto climático cada vez más marcado por contrastes: calor extremo seguido de tormentas súbitas.

Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: