Castellón dispara la venta exprés de pisos: el 30% no dura ni un mes anunciado

Se vende todo. Estas tres palabras bastan para describir la situación que atraviesa el sector inmobiliario en la provincia de Castellón, pues las viviendas que se comercializan literalmente vuelan. La venta exprés de pisos se ha disparado en el territorio y, en estos momentos, casi uno de cada tres inmuebles no dura ni un mes anunciado antes de hallar a su comprador.

La alta demanda, sumada a la limitada oferta, está detrás de este ritmo acelerado que experimentan las compraventas, como viene recogiendo este diario. En detalle, según un reciente estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista, el 30% de las operaciones durante el segundo trimestre de este año se cerraron en menos de un mes en Castellón.

Si se miran más con lupa las cifras hay casos aún más extremos, pues del total, el 13% se completaron en menos de una semana, cuatro puntos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En la práctica, una de cada diez viviendas requiere menos de siete días para venderse.

Este porcentaje sitúa a Castellón muy cerca de otras provincias con el mercado inmobiliario más tensionado, como Valencia o Alicante, donde el 14% de las ventas son en menos de siete días. Además se supera a territorios como Barcelona o Sevilla, en el 12%.

Cada vez menos

Todavía existen, no obstante, algunas casas que requieren algo más de tiempo para encontrar salida, si bien sus tiempos son los que hasta la fecha eran los más habituales y que se están convirtiendo poco a poco en raros, invirtiéndose la pirámide.

Por ahora, el 25% de viviendas comercializadas en la provincia se consiguen vender en un margen de uno a tres meses, mientras que otro 30% requiere de tres meses a un año. Apenas el 15% consume más de 365 días para hallar nuevo propietario, cifra que está a punto de ser alcanzada por el porcentaje de las ventas más rápidas.

Todo apunta a que los precios, pese a copar titulares por su incesable subida, están lejos de ser un repelente a la hora de comprar. De hecho, según los últimos datos disponibles, a cierre de julio se registra un incremento interanual del 12,4% en la provincia, situándose el metro cuadrado de media en 1.422 euros. Esto implica que, de salida, se estén pidiendo 114.560 euros de media por un piso de apenas 80 metros cuadrados en suelo castellonense.

La piscina, revaloriza

Ahora bien, como refleja otro estudio reciente, este importe se dispara mucho más cuando se trata de inmuebles ubicados en el litoral o con algún tipo de servicio como ascensor, pero sobre todo cuando disponen de piscina.

En concreto, en la capital de la Plana, el sobrecoste de los pisos que disponen de esta dotación se cifra en el 44%, lo que elevaría el metro cuadrado a 2.047 euros, situándose así una vivienda de 80 metros en 163.760 euros. Este encarecimiento resulta más elevado en Castelló que en Sevilla (37%) o San Sebastián (23%).