Hasta dos semanas de espera para conseguir cita con el médico de cabecera en Castellón

Conseguir cita con el médico de cabecera de un día para otro puede resultar complicado, sobre todo en periodos de alta demanda y también durante el verano. Distintos centros de salud de la provincia de Castellón están registrando, en estos momentos, demoras de hasta dos semanas para poder acceder al facultativo de referencia.

Las esperas afectan, en especial, a los ambulatorios ubicados en el litoral, donde se está dando turno para numerosos profesionales ya a partir de septiembre, tal y como ha podido comprobar Mediterráneo, si bien el escenario puede variar entre un médico y otro al tener agendas diferentes.

A partir del día 4 en Vila-real

La situación más conflictiva se presenta, por ejemplo, en Almassora, permitiendo a fecha de este miércoles acceder a una cita presencial a partir del 2 de septiembre. También en el centro de salud de Dolores Cano Royo de Vila-real, conocido como El Pilar, donde se ofrecen plazos similares, con turnos disponibles a partir del 4 de septiembre. Misma circunstancia afrontan los vecinos que tienen asignado el centro de salud de Nules, con el primer hueco para el 2 de septiembre. O en Burriana, esta vez con el día 1 de septiembre como fecha más cercana posible para ser atendido por el médico de cabecera o, en caso de que se encuentre de vacaciones, por el profesional de sustitución asignado.

Los vecinos de Moncofa critican asimismo que los tiempos de espera ronden las dos semanas e, incluso, hayan alcanzando las tres en las semanas centrales de este mes de agosto.

Menos en Benicàssim o la Vilavella

No obstante, las demoras, por ahora, resultan algo más ligeras en Benicàssim, con turnos desde el 26 de agosto; en la Vilavella, el centro de salud I de la Vall d’Uixó o en Rafalafena y Palleter, en la capital de la Plana, donde se ofrecen turnos a una semana vista. Como siempre, hay algunas excepciones, pudiendo los usuarios del Grau o Fernando el Católico acceder a una consulta en cuestión de días.

Cabe recordar que, como publicó este diario, uno de cada cuatro médicos de familia de la provincia de Castellón cuenta con más de 1.500 pacientes asignados, superando así las recomendaciones y provocando una mayor presión asistencial y esperas más largas.

Informan E. Bellido, I. Calpe, M. Mira y M. Á. Sánchez.