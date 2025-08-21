La tregua de las altas temperaturas mitiga el riesgo de incendio en Castellón pero instan a mantener la guardia

El adiós a la ola de calor y la bajada de temperaturas prevista para estos días, aunque sea ligera, se convertirá en una aliada para rebajar el riesgo de incendios en la provincia de Castellón, aunque tanto expertos como autoridades instan a no bajar la guardia para evitar nuevos sustos como el ocurrido esta semana en Artana, causado en ese caso por la caída de un rayo en la zona.

«Que bajen las temperaturas es un factor que alivia el alto riesgo de incendios», confirma el catedrático de Análisis Geográfico Regional y experto en climatología, Jorge Olcina, quien advierte que «no podemos bajar la guardia», pues «después de estas jornadas de extremo calor volvemos a condiciones de final de agosto y, por lo tanto, de verano todavía caluroso en el Mediterráneo».

Mucho matorral seco

«Nuestros montes tienen mucho matorral seco que en cualquier momento podría derivar en un incendio de importantes proporciones», advierte el catedrático, remarcando que «afortunadamente la Comunitat Valenciana ha escapado de esta oleada de incendios, pero como digo no podemos bajar la guardia porque aunque hemos abandonado esas jornadas de calor tórrido va a seguir el verano caluroso».

De hecho, para la jornada de este jueves, Emergències mantiene activo el riesgo de incendio extremo en el interior norte de Castellón y alto en el resto de la provincia.