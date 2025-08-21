El Consell zanja el conflicto de las prácticas universitarias de Medicina en Castellón

Más de un año de negociaciones y una batalla judicial incluída, pero el Consell ha logrado zanjar el conflicto de las prácticas sanitarias a menos de un mes del inicio de curso, el 8 de septiembre. Las universidades públicas y privadas podrán realizar sus prácticas en cualquier hospital de la Comunitat Valenciana. Eso sí, cada campus tendrá sus centros sanitarios de referencia -los más cercanos- pero se contempla también un 20% de plazas en cualquier otro hospital para que los estudiantes puedan realizar las prácticas en el centro que decidan.

El acuerdo alcanzado acaba con la exclusividad que tenían las instituciones académicas para formar a sus alumnos en determinados centros sanitarios y establece un sistema de preferencias para las universidades. Y ese ha sido el centro de la polémica en Castellón, donde la UJI tenía el 100% de las prácticas hospitalarias en los tres centros públicos:el General, La Plana y el Provincial.

El Provincial, el foco del conflicto

Es en este último donde se ha centrado el rifirrafe , con protestas de los estudiantes de Medicina y apoyos de los consejos estudiantiles y colegios profesionales de la provincia y hasta Madrid. Y es que será el CEU-Cardenal Herrera el que tendrá prioridad en la adjudicación de prácticas médicas, dejando el 20% a la UJI, que reivindica plazas en especialidades clave como Oncologia y Salud Mental, exclusivas del centro. Y desde la UJI no se quedaron callados:estudiantes y consejo de gobierno alzaron la voz en Valencia, sin llegar a ningún puerto, y esperando la posibilidad de incluir adendas en el convenio los próximos años.

El complejo reparto llega a falta de días para el inicio de curso y tras poner fin al tortuoso conflicto académico por el grado de Medicina en Alicante, que ha recibido el aval judicial para seguir adelante, en un curso clave para muchos, pues, por ejemplo, el alumnado de la UA debe hacer su formación clínica al empezar tercero.

Una firma in extremis

La firma del convenio se hizo el pasado 20 de junio, sin embargo, no había entrado en vigor hasta este martes con su publicación en el Boletín Oficial. Así, el acuerdo se ha hecho público una vez que el Consell ha cumplido con su compromiso de convertir a contrarreloj este año todos los centros sanitarios en universitarios para tener espacio para formar a todos los alumnos. En Castellón, el Comarcal de Vinaròs se estrena este curso como tal.

En la Comunitat ya se ha acreditado a 14 hospitales, que se suman a los 13 que ya lo estaban, y se han suscrito convenios con las siete universidades para «garantizar el acceso del alumnado de Salud en condiciones de equidad», explicó el president Carlos Mazón.