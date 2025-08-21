Portsur pide ampliar en 68.700 m2 su concesión en el puerto de Castellón

Portsur ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Castellón, como se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una modificación sustancial de su concesión en la dársena sur que contempla una ampliación de la superficie de 68.757,05 metros cuadrados.

La petición, sometida ahora a información pública, prevé la integración en la concesión de una ampliación de superficie de 65.953,13 metros cuadrados, situada al Norte y al Oeste de la misma, la cual incluye los terrenos ya solicitados en 2023. A ello se suma la integración de una parcela de 2.803,92 metros cuadrados, situados al Sur de la actual concesión y que actualmente está ocupada por las antiguas oficinas de Cemex.

Con ello se alcanzaría una superficie total de 200.283,16 metros cuadrados con el objetivo de ganar capacidad, competitividad y sostenibilidad. El proyecto prevé una inversión de 6.906.520,74 euros. Asimismo, se solicita ampliar el objeto de la concesión.

Más seguridad

Mientras, la Autoridad Portuaria da continuidad a su plan de mejora de la seguridad de la dársena sur con la sustitución y prolongación del actual vallado de la zona de reserva, que estaba afectado por el desgaste por la corrosión salina.

La obra de acondicionamiento asciende a un importe de 237.084 euros y está adjudicada a Civicons Construcciones Públicas S.L. Incluye también la ampliación del cerramiento perimetral a toda la extensión del acceso sur de la dársena al objeto de reducir el acceso de personas no autorizadas al recinto.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que “esta iniciativa forma parte de una serie de actuaciones en la dársena sur, enfocadas a reforzar las infraestructuras clave del puerto y se suma a otras recientes como las obras de acondicionamiento del vallado en la zona que discurre entre el dique pesquero y los accesos viarios a la dársena y que finalizaron en el mes de noviembre”.