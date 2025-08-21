El turismo de Castellón encara la recta final de agosto con ocho de cada diez plazas vendidas

El sector turístico de Castellón se encuentra inmerso en la recta final de agosto, el mes de mayor actividad del año, y los alojamientos cuentan ya con ocho de cada diez plazas disponibles vendidas, confiando en poder incrementar aún la ocupación gracias a las escapadas de última hora.

La patronal hotelera Hosbec, en sus estadísticas basadas en los sistemas de gestión hotelera difundidas este miércoles, habla de «perspectivas positivas» para la provincia, con el 80,6% de la oferta ya reservada para la segunda quincena de agosto. A nivel autonómico, las previsiones oscilan entre el 80% y el 90% en el conjunto de los últimos 15 días de este mes.

Por debajo del año pasado

También desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), su vicepresidente, Luis Martí, apunta que la ocupación en el sector se situará «sobre un 80 o 85% de media», si bien será «inferior que en la primera quincena» y estará «algo por debajo del año pasado».

Si se echa la vista atrás, los resultados conocidos estos días confirman que por ahora no se ha conseguido el lleno en los establecimientos durante la primera quincena de agosto, tampoco en el puente, como ya recogió este diario.

En concreto, Hosbec cifra en una media del 88,7% la ocupación en los primeros quince días de este mes y aunque se queda el 11,3% de plazas sin vender, huye de valoraciones negativas, señalando que esto «también permite una mejor experiencia de los clientes en los hoteles, alejados de cualquier imagen de masificación o incomodidad» e incluso que se supera en un punto la ocupación del año anterior, al menos en los hoteles, más allá de otros establecimientos. Además, destacan los esfuerzos de los alojamientos para adaptarse y ejercer de «refugios climáticos».

Nueve de cada diez, nacionales

La estadística de la patronal también refleja que el turista nacional, durante el verano, es prácticamente hegemónico, al representar el 86,3% de los visitantes, casi nueve de cada diez.

La presencia de los turistas internacionales, por ahora, sigue siendo «discreta, aunque constante», según describe Hosbec, al representar ese 13,7% restante. Entre el origen de los foráneos destaca Francia (4,1%), Reino Unido (1,7%) y Rumanía (1,4%).