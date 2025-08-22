Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha vuelto a incluir la provincia de Castellón en el mapa de avisos por fenómenos adversos. Se trata del tercer episodio de lluvias y tormentas de la semana, en una dinámica que confirma la inestabilidad atmosférica en la zona.

Durante los últimos días, la provincia ha vivido un encadenamiento de tormentas. El lunes, las descargas eléctricas provocaron incendios por rayos en el interior, con rachas de viento de hasta 76 km/h; el miércoles, AEMET ya mantenía activo otro aviso amarillo en el litoral sur por precipitaciones de hasta 30 l/m² en una hora.

Alerta amarilla en Castellón

En esta ocasión, el aviso afecta al litoral y al interior sur de Castellón y estará vigente entre las 14:00 y las 22:00 horas de hoy viernes. Se esperan acumulaciones de hasta 20 mm en una hora y no se descarta la aparición de granizo .

Este contexto muestra una tendencia clara hacia una atmósfera cada vez más inestable en la provincia. AEMET advierte que, aunque la alerta amarilla indica un riesgo moderado, se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente en zonas expuestas o vulnerables .

Recomendaciones para la población:

Mantenerse atento a nuevas actualizaciones del pronóstico.

Evitar desplazamientos innecesarios a zonas propensas a inundaciones.

Proteger bienes expuestos al aire libre y extremar precauciones ante posibles granizadas.

Informarse sobre rutas seguras si se transita por áreas boscosas o propensas a chubascos repentinos.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: