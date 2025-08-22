Los bomberos de Castellón luchan contra el fuego en Castilla y León

Hoy es un nuevo día de lucha contra el fuego para los bomberos del Consorcio Provincial, pero esta vez no en Castellón, sino en Castilla y León, donde se están desplazando dotaciones para intentar extinguir uno de los incendios más importantes en España en los últimos años.

En concreto, están trabajando en el de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León, junto a miembros de otros cuerpos de bomberos como los de Valencia, los de Alicante o el Servei de Bombers Forestals, todos ellos coordinados desde la Generalitat.

Son, de este modo, varios días en los que el Consorcio está contribuyendo a la extinción del incendio, ya que las primeras dotaciones desde Castellón empezaron a llegar a la zona el martes. Estas han sido relevadas después de 72 horas de trabajo continuo contra el fuego.