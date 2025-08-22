Los bomberos de Castellón luchan contra el fuego en Castilla y León
Dotaciones del Consorcio llevan varios días trabajando en la zona
Redacción
Hoy es un nuevo día de lucha contra el fuego para los bomberos del Consorcio Provincial, pero esta vez no en Castellón, sino en Castilla y León, donde se están desplazando dotaciones para intentar extinguir uno de los incendios más importantes en España en los últimos años.
En concreto, están trabajando en el de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León, junto a miembros de otros cuerpos de bomberos como los de Valencia, los de Alicante o el Servei de Bombers Forestals, todos ellos coordinados desde la Generalitat.
Son, de este modo, varios días en los que el Consorcio está contribuyendo a la extinción del incendio, ya que las primeras dotaciones desde Castellón empezaron a llegar a la zona el martes. Estas han sido relevadas después de 72 horas de trabajo continuo contra el fuego.
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Un pueblo de Castellón registra el récord de temperatura máxima del jueves en la Comunitat
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes
- Más lluvia en Castellón: Aemet activa la alerta amarilla
- Un sol que habla del fuego, aunque en Castellón no haya incendios
- Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón