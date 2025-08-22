Los bomberos de Castellón luchan contra el fuego en Castilla y León

Dotaciones del Consorcio llevan varios días trabajando en la zona

Los bomberos de Castellón luchan contra el fuego en Castilla y León

Los bomberos de Castellón luchan contra el fuego en Castilla y León

Consorcio Provincial de Bomberos

Redacción

Castellón

Hoy es un nuevo día de lucha contra el fuego para los bomberos del Consorcio Provincial, pero esta vez no en Castellón, sino en Castilla y León, donde se están desplazando dotaciones para intentar extinguir uno de los incendios más importantes en España en los últimos años.

En concreto, están trabajando en el de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León, junto a miembros de otros cuerpos de bomberos como los de Valencia, los de Alicante o el Servei de Bombers Forestals, todos ellos coordinados desde la Generalitat.

Son, de este modo, varios días en los que el Consorcio está contribuyendo a la extinción del incendio, ya que las primeras dotaciones desde Castellón empezaron a llegar a la zona el martes. Estas han sido relevadas después de 72 horas de trabajo continuo contra el fuego.

TEMAS

Tracking Pixel Contents