Castellón ha registrado 32 muertes a causa de la ola de calor

La pasada semana, Mediterráneo ya contó que las muertes atribuibles al calor en la provincia de Castellón desde junio sumaban más que en todo el verano pasado, a pesar de que faltaba todavía un buen trecho del actual estío.

Eso fue antes de terminar de atravesar la ola de calor que ha llevado a presenciar algunos de los días más cálidos de la historia de la Comunitat Valenciana (no hay datos provinciales, pero el 18 de agosto fue el cuarto día de más calor desde que hay registros, y el día 17, el séptimo en esa tabla). También se vivieron algunas de las noches más sofocantes jamás experimentadas en Castellón:_se llegaron a marcar 36ºC a la una de la madrugada en la Vall d’Uixó el pasado lunes, y cifras cercanas en otras poblaciones de la Plana. El Bartolo, en Benicàssim, nunca bajó de 31ºC el domingo, la mínima diaria más cálida registrada desde que existen datos diarios.

27 decesos en una semana

El resultado de todas estas eventualidades meteorológicas, además del incendio de Artana que ayer quedó controlado, es el de un balance de mortalidad trágico para la provincia un total de 32 personas han fallecido ya en lo que va de agosto en Castellón. Hace apenas siete días, la última vez que este diario las contabilizó, eran cinco fallecimientos. O sea, estos días de temperaturas extremas se traducen en 27 decesos más, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Ministerio de Sanidad.

Esto supone que cada día de la última semana han muerto en Castellón una media 3,8 personas a causa de la temperatura. Teniendo en cuenta que la ola de calor comenzó casi con el mes (el 3 de agosto), se puede también afirmar que la media diaria de muertes causadas por este fenómeno es de 1,6 personas (el último día registrado es el miércoles).

Van 72 este verano

Ya se han producido 72 fallecimientos a causa del elevado calor en las comarcas castellonenses desde junio y hasta el momento. Esta última semana se han registrado el escalofriante 44% de esas muertes. En todo el estío pasado, contando incluso septiembre, hubo un total de 41 muertes, una cifra que ya va camino de duplicarse, pues aún faltan un mes y diez días para igualar ese período.

Además, Castellón, a pesar de ser la más pequeña en población, es la segunda provincia valenciana que más decesos ha tenido que lamentar este mes por este motivo, por detrás de Alicante (que tuvo 72), pero muy por delante de Valencia, donde 11 personas perdieron la vida. En total, son 118 muertes en la Comunitat, así que los fallecidos que ha habido en Castellón suponen el 27% de ellas. En otras palabras, casi una de cada tres personas murió en la provincia.