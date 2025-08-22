Castellón tendrá 2,7 nuevos jubilados por cada trabajador incorporado en 10 años

Es de lógica: con el envejecimiento de la población, el relevo laboral se presenta como una de las grandes cuestiones a resolver en la próxima década en Castellón. Ahora, un informe del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco presentado ayer, lo pone en una cifra simple pero clara. La provincia tendrá 2,7 nuevas jubilaciones por cada trabajador incorporado al mercado laboral durante los próximos diez años.

Se trata de uno de esos problemas que se acerca de manera inexorable y que por el momento, carece de soluciones. Hoy en día son los trabajadores extranjeros los que maquillan la situación en Castellón. Los últimos datos dictan que la Seguridad Social ha ganado una media de más de 1.200 afiliados extranjeros en julio en Castellón, 1.223. Ello supone un 2,69 por ciento más que en el mes anterior, posicionándose por encima de la media autonómica, hasta alcanzar los 46.728. En tasa interanual, la variación es del 7,84%, al sumar en un año 3.397 ocupados foráneos, según los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Los datos de base

Adecco afirma que Castellón sumará en estos próximos diez años, entre 2025 y 2035, aproximadamente 69.500 jubilados. Todas esas personas dejarán su vida laboral y pasarán a engrosar las listas de pensionistas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Durante ese mismo tiempo, accederán al mercado laboral unas 25.000 personas en la provincia de Castellón, de acuerdo con la estimación de la entidad multinacional suiza especialista en recursos humanos, autora de este estudio.

Para sacar estas cifras, Adecco se remite a la última Encuesta de Población Activa (EPA) para los menores de 25 años, en la que se cogen los datos de las personas que hay entre 6 y 15 años en Castellón y el resto de provincias valencianas, siempre teniendo en cuenta la tasa de actividad del 37,8%.

En la Comunitat Valenciana, en total, serán 579.000 personas que se convertirán en pensionistas y 208.260 jóvenes que emprenderán su vida laboral.

Posibles soluciones

Desde Adecco, apuntaron en un comunicado que «activar todo el potencial disponible» es una posible solución a la falta de mano de obra. Además de la «integración» de migrantes, consideran que hay que «incorporar talento con menor presencia en el mercado de trabajo, como mujeres, personas con discapacidad o profesionales sénior».

Asimismo, apuntan a que «el impulso de tecnologías como la inteligencia artificial» puede contribuir de manera positiva.