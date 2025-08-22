El CEEI Castellón ofrecerá una jornada de puertas abiertas en su vivero de empresas

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI) refuerza el papel de su vivero de empresas. Para ello, desde el CEEI invitan a emprendedores y empresas emergentes a descubrir su vivero de empresas en una jornada de puertas abiertas que se celebrará próximamente. El objetivo es dar a conocer un espacio pensado para impulsar proyectos innovadores y facilitar su crecimiento en un entorno colaborativo.

El vivero, ubicado en las instalaciones del CEEI, cuenta con 22 módulos y 6 boxes de entre 13 y 200 m², además de un espacio de trabajo compartido. En total, más de 2.500 m² equipados con salas de reuniones, salón de actos, zonas de formación, dos cafeterías, recepción, parking para bicicletas, duchas, zona de reciclaje, climatización, servicio de correo, fotocopiadora y wifi de alta velocidad.

"Queremos que las personas que están poniendo en marcha su idea o que buscan un lugar para crecer descubran que aquí tienen un ecosistema completo: no solo espacio físico, sino también asesoramiento, contactos y oportunidades para crecer e innovar", explica Alexandra Badoiu, directora del CEEI Castellón.

El vivero ofrece tres modalidades de uso: físico, para quienes necesitan un módulo o box propio; virtual, para empresas que no requieren presencia permanente pero sí acceso a servicios y red de contactos; y cowork-inn, una fórmula flexible para quienes desean trabajar en un entorno compartido que estimule la creatividad y la cooperación.

"Nuestro compromiso es acompañar al emprendedor en cada etapa, desde el arranque hasta la expansión, poniendo a su alcance recursos y una comunidad que impulsa el talento", añade Badoiu. "Asimismo, nuestros viveristas reciben información de primera mano sobre los programas gratuitos de formación, mentorización y networking, así como sobre ayudas, subvenciones y eventos, todo destinado a apoyar la creación, crecimiento y consolidación de sus empresas", comenta la directora del centro.

La jornada de puertas abiertas permitirá recorrer las instalaciones, conocer los servicios de aceleración y hablar con empresas que ya forman parte del vivero.

Las personas interesadas pueden obtener más información o reservar su visita llamando al 964 722 030 o completando el formulario disponible en la web del CEEI Castellón.