Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU

Los productores de almendra de Castellón tienen otro motivo para estar preocupados. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos acaban de consensuar un documento por escrito que ratifica los términos del acuerdo que lograron en julio para evitar una guerra arancelaria. El pacto establece que Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones europeas, lo que sin duda afectará de lleno a productos agroalimentarios como los frutos secos, las frutas y hortalizas o la carne de cerdo.

Aunque la lista de damnificados por el acuerdo UE-USA es amplia, uno de los sectores que sale peor parado es el de la almendra. Así lo denuncia la Unió Llauradora i Ramadera que avisa que el acuerdo presentado "facilitará la entrada en el mercado europeo de una amplia variedad de productos agroalimentarios estadounidenses", especialmente frutos secos. De hecho, mientras que la almendra californiana únicamente estará obstaculizada con aranceles de entre el 2% y el 5%, la española tendrá que pagar un arancel del 15%. Una desigualdad que es aún mayor si se tiene en cuenta que en California se produce cerca del 85% de la almendra a nivel mundial.

La ventaja competitiva de la almendra de EEUU será todavía más grande y los últimos datos revelan que la Comunitat Valenciana importó el año pasado frutos secos (almendras y nueces) por valor de 355 millones de euros, una cifra que supone el 19,7% del total importado por la Comunitat en todos los sectores. "Esta situación refuerza todavía más la petición reiterada por la Unió de obligar a empresas como las turroneras a etiquetar el origen de sus materias primas, en este caso, almendra y miel, para que no supongan un engaño a los consumidores y una burla a los productores valencianos, españoles y europeos", explica Carles Peris, secretario general de esta organización agraria.

Un acuerdo desequilibrado

Además de la almendra, otros sectores que se verán perjudicados por el acuerdo son el vino y el aceite de oliva, que van a asumir un arancel del 15 %, sin que se les otorgue ningún alivio. "Para la Comunitat Valenciana y España el impacto es considerable. En el caso del vino, el pacto amenaza con cortar la notable expansión que el año pasado experimentaron las exportaciones españolas hacia Estados Unidos. En cuanto al aceite, no puede perderse de vista que esta producción representa cerca del 30 % de nuestras exportaciones agrícolas hacia EE. UU. y que el arancel impuesto puede suponer un freno importante en ese mercado. Ello dependerá también del acuerdo arancelario al que Estados Unidos llegue también con otros países productores de aceite de oliva", señala Peris.

La Unió considera que el acuerdo no es bilateralmente equilibrado. "La Comisión Europea no ha conseguido incluir ningún producto agrario europeo en la lista de solo NMF (arancel cero o casi cero), cuando algunos de ellos, como el propio aceite, no compiten significativamente con el sector agrícola americano", afirma.

La organización agraria nuestra asimismo su preocupación por el posible desarme de la aplicación del reglamento de deforestación para los exportadores de EE UU al dispensar a las producciones estadounidenses un “riesgo insignificante” de deforestación. "Es increíble hacer esta concesión mientras a los ganaderos europeos se nos va a traer de cabeza para cumplir este reglamento en nuestras granjas”, critica Peris que lamenta que la Comisión Europea siga apretando las tuercas a sus productores frente a sus competidores de terceros países".

La Unió se pregunta dónde deja este acuerdo las palabras de la Comisión Europea en su Visión para la agricultura y la alimentación en la que afirmaba que la UE "garantizará […] que el sector agroalimentario europeo no se encuentre en una situación de desventaja competitiva sin la correspondiente reciprocidad". “Si esto es lo que piensa hacer la Comisión para hacer un sector más atractivo, las generaciones futuras europeas se pueden ir despidiendo de su patrimonio agrario” sentencia Peris.