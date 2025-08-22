PortCastelló se reivindica como referente innovador con su apuesta por la IA

La Autoridad Portuaria de Castellón busca reforzar el papel de PortCastelló como puerto inteligente y sostenible con la adhesión a la Plataforma de Inteligencia Artificial para Puertos (PIAP), una iniciativa pionera de la Asociación Española de Transportes (AET) impulsada a nivel nacional para acelerar la transformación digital del sistema portuario.

La base castellonense, con la incorporación de PortCastelló a la mesa asesora de la organización, refuerza su papel como agente activo en la definición y validación de soluciones innovadoras, consolida su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad, y se posiciona como referente en la aplicación de inteligencia artificial al servicio de la logística y la competitividad empresarial.

Estrategia de modernización

Además, la Autoridad Portuaria afianza así su estrategia de modernización y apuesta por un modelo de puerto abierto a la innovación, capaz de anticiparse a los retos tecnológicos del futuro y generar un impacto positivo en el desarrollo económico y social de su entorno, según explican.

"Damos un paso más hacia la innovación digital para garantizar que las soluciones de inteligencia artificial respondan a las necesidades reales del sector portuario", subraya la jefa del departamento de Planificación, Políticas Europeas e Innovación de la Autoridad Portuaria de Castellón, Mª José Rubio, quien añade que "nuestra participación en PIAP refuerza el papel de PortCastelló como puerto inteligente y sostenible, con acceso prioritario a proyectos piloto y a la tecnología más avanzada".

Alineación con las tendencias y necesidades del sector

La mesa de la que forma parte la infraestructura provincial tiene la misión de garantizar que la plataforma se mantenga alineada con las tendencias y necesidades del sector portuario, promoviendo la adopción de soluciones tecnológicas de alto impacto. De la misma forman parte empresas como Indra, Softtek, Infoport, Bilbao Port Lab, Nextport, In2ai y Portic.

Sus funciones, en concreto, pasan por identificar soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) y en procesos de digitalización en el ámbito portuario; la evaluación de la viabilidad de las soluciones propuestas; la promoción de su adopción mediante formación, difusión y puesta en práctica; la emisión de recomendaciones estratégicas y tecnológicas; la garantía de que la plataforma esté alineada con las tendencias y necesidades del sector portuario; y la colaboración con los coordinadores en el desarrollo de sus funciones.