El verano recrudece la violencia machista en Castellón: más de dos nuevas víctimas al día

La violencia machista no descansa en verano. Incluso se recrudece. Castellón suma en lo que va de temporada estival más de dos nuevas víctimas cada día que sufren esta amenaza que, lejos de cesar, va a más en la provincia.

Así lo reflejan los últimos datos estadísticos publicados por el sistema integral de seguimiento Viogén a cierre de julio, que contabiliza como víctima, cabe apuntar, a las mujeres que se detecta que sufren de este tipo de violencia por una denuncia, una actuación policial o judicial o bien una comunicación oficial, dejando a un lado en la cifra global la gravedad o el alcance de los hechos.

150 más en dos meses

El territorio castellonense acumula, en estos momentos, 11.959 víctimas de violencia machista, lo que suponen 150 más que las que habían a cierre de mayo, antes de arrancar la época veraniega. Son un 42% más que el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 105 nuevas víctimas entre los meses de junio y julio, según el mismo informe.

Y es que, entidades feministas vienen denunciando la amenaza que supone la temporada estival para las mujeres afectadas por esta lacra. Sin ir más lejos, como recogió este diario, el pasado 31 de julio la Coordinadora Feminista de Castelló convocó una vigilia en el Moll de Costa del Grau que recordó a las víctimas mortales y reclamó políticas efectivas para erradicar esta violencia, en especial durante la temporada estival.

«No es algo coyuntural»

Reyes Santamaría, portavoz de la Coordinadora Feminista de Castelló, explica que la violencia machista «no es algo coyuntural, sino un problema estructural de la sociedad patriarcal, si bien en verano se dan factores que dan lugar a un pico de riesgo elevado para las mujeres».

«La incidencia es mayor en vacaciones, pues por un lado hay más horas de convivencia en entornos familiares, más problemas a la hora de atender los cuidados de hijos e hijas que a veces no están repartidos por igual y menos recursos disponibles de atención a la infancia, supeditados a los recursos económicos de cada familia», detalla Santamaría, añadiendo que «también, en el caso de los adultos, hay más oportunidades de ocio, como con los festivales, donde se consumen sustancias o a donde a veces no se puede acudir y se convierten en un caldo de cultivo pernicioso». «Los factores de contención sociales desaparecen y explota el problema en su esencia», sentencia.

De vuelta a los datos, el sistema desglosa la situación en la que se encuentra cada uno de los casos, que ascienden a un total de 13.850. De ellos, están activos 2.752 y 185 permanecen en supervisión. Otros 10.913 están inactivos.

Dos en máximo peligro

Los casos vigentes se clasifican, a su vez, según el riesgo existente para la víctima entre cuatro niveles distintos. La mayoría, 1.944, corresponden al peligro más bajo. Otros 723 en la provincia están clasificados como de riesgo medio. No obstante, destaca en especial que Castellón cuente con 83 casos en riesgo alto, lo que le sitúa a la cabeza en la amenaza de la violencia machista en el territorio nacional al superar a otras provincias con mucha más población como pueden ser Valencia (82), Sevilla (58), Zaragoza (11) e, incluso, como ya recogió en su día este diario, a comunidades autónomas enteras, como Aragón (15), Asturias (17), Islas Baleares (63), Galicia (64) o, entre otras, Murcia (61).

Asimismo, otras dos mujeres están bajo un riesgo extremo, que es el nivel más elevado. De nuevo, Castellón vuelve a estar al frente en cuanto a víctimas que se encuentran en esta circunstancia, pues en toda la Comunitat Valenciana solo hay otra más en Alicante, mientras que por ejemplo en todas las Islas Canarias hay una, al igual que ocurre en Navarra.

«Las mujeres en riesgo alto o extremo tienen su supervivencia muy dependiente de la policía», señala Santamaría, incidiendo en la necesidad de que cuenten «con el nivel de protección y también de atención psicológica necesario». La portavoz de la Coordinadora reivindica además al feminismo como herramienta «para aumentar la supervivencia».