Aemet lo tiene claro: fin de semana pasado por agua con tormentas localmente fuertes en Castellón

Castellón vuelve a mirar al cielo y continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas. La provincia tendrá este sábado intervalos nubosos y chubascos que podrán ir acompañados ocasionalmente de tormenta en el interior, que podrían ser localmente fuertes tal y como informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según sus predicciones la nubosidad será de evolución diurna en el interior por la tarde, que es cuando se esperan las precipitaciones (a partir de las 14.00 horas).

Imagen del estado del cielo en la provincia de Castellón el sábado 23 de agosto / Aemet

Bajo riesgo para incendios forestales

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ligero descenso o apenas sufrirán cambios; mientras que las máximas sí que experimentarán un ascenso. Asimismo, el viento soplará flojo variable, tendiendo por la tarde a sur y sureste flojo, con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

Con todo ello, el perfil oficial de Emergències de la Generalitat Valenciana en X (antiguo Twitter) rebaja el nivel de preemergencia por riesgos de incendios forestales a nivel bajo-medio, por lo que se desactivan las alertas amarillas de los últimos días.

Parte del domingo

El parte ofrecido por la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada del domingo 24 de agosto en la provincia de Castellón destaca que el cielo será poco nuboso, aunque tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, cuando se esperan chubascos y tormentas en el interior, que podrían ser localmente fuertes y extenderse al resto a últimas horas. Además, informa que las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, salvo ascensos en la mitad norte, y máximas en ascenso. En su predicción señala que el viento soplará flojo variable, tendiendo a sureste flojo la segunda mitad del día.

A continuación, puedes consultar las previsiones de AEMET para los próximos días en varios puntos de la provincia: