Fin de la misión: los bomberos de Castellón desplazados a Castilla y León inician la vuelta a casa

Fin de la misión. Los bomberos de la provincia de Castellón desplazados estos días hasta Castilla y León para apoyar en la lucha contra los graves incendios forestales que ha sufrido esta comunidad autónoma han empezado ya a retirarse y emprender el camino de regreso a casa.

Este mismo sábado han comenzado el viaje de vuelta efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón. "Queremos agradecer su labor y trasladarles la más sincera enhorabuena por el trabajo realizado", han destacado desde el cuerpo provincial, deseando además a los compañeros "buen viaje de regreso" y dando "ánimo" también a los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana que permanecen en la zona.

También los bomberos que acudieron como refuerzo del Ayuntamiento de Castelló, según han confirmado fuentes provinciales, tienen previsto regresar este domingo a la capital de la Plana tras haber concluido sus tareas allí y ante la mejora de la situación.

El operativo

El traslado a Castilla y León de estos recursos, como ya publicó Mediterráneo, se enmarca en el operativo de refuerzo trasladado desde los consorcios provinciales y los cuerpos de bomberos de las capitales, además de los forestales, que ha coordinado Emergències de la Comuntiat Valenciana.

El Consorcio Provincial de Castellón, como se indicó, mandó dos dotaciones de bomberos voluntarios y dos dotaciones de bomberos profesionales, así como una cuba de 35.000 litros. En el caso del Ayuntamiento de la capital de la Plana se movilizaron dos vehículos, una Bomba Rural Pesada (BRP) y un Vehículo Ligero, sumándose luego una nueva dotación de relevo, integrada por bomberos del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Castellón, que se desplazó con dos vehículos.