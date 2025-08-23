El calor resulta casi tan mortal como la primera ola de covid en la provincia

Los últimos siete días de la ola de calor en Castellón dejaron el triste balance de 27 fallecidos atribuibles a las temperaturas extremas en la provincia, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo). Esta última semana de altas temperaturas registró la mayoría de las muertes de la ola de calor, que desde inicios de agosto ha dejado 32 decesos.

Comparativa a nivel semanal

Esa escalofriante cifra de 27 personas que han perdido la vida en solo una semana por el mismo motivo hacen recordar a la pandemia de covid-19 que sufrieron Castellón y el resto del mundo entre 2020 y 2023, si bien un episodio como el de la ola de calor y una pandemia son fenómenos muy diferentes en sus características. Los peores momentos de la pandemia en la provincia se vivieron en la segunda ola, cuando las muertes diarias llegaron a más de una docena (en esta ola de calor fueron casi 4 al día).

El episodio de la ola de calor de este agosto se queda pequeño comparado con lo que fue la peor semana de la pandemia en Castellón, la última de enero de 2021, con 76 decesos. Sin embargo, este fenómeno de calor extremo sí que supera en cuanto a media semanal de defunciones a las semanas previas al pico máximo de esa segunda ola de covid a finales de 2020 y principios de 2021.

En diciembre de 2020 hubo 15 fallecidos por semana; en la primera quincena de enero, 17 por semana. Son, en este último caso, diez personas menos que las que han perdido esta pasada semana la vida por culpa de las temperaturas extremas (noches con el mercurio sin bajar de los treinta y tantos hasta bien entrada la madrugada un día en la Plana, máximas de 41ºC durante el día en algunos casos).

Mortalidad

Tirando de la hemeroteca, esos 27 fallecidos en 7 días (más los otros cinco del resto de la ola de calor), se sitúan cerca de los fallecidos semanales por covid en la primera ola: 35 en la semana del 7 al 14 de abril de 2020 y 34 del 15 al 22 de abril. A su vez, son superiores a los 17 decesos del 23 al 30 de abril.

Fueron las semanas posteriores al pico de fallecidos de la primera ola, la que fue del 1 de abril al 8 de abril, con 44 defunciones.