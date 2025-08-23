Castellón supera por primera vez los 20.000 beneficiarios de la ley de dependencia

La provincia de Castellón ha superado por primera vez la cifra de 20.000 beneficiarios de la ley de dependencia, cinco veces más que los que había hace diez años. En concreto, este agosto se han registrado 20.006, cuando hace un lustro la cifra ascendía a 4.614, a septiembre del 2015, según el balance provincial de la Conselleria de Servicios Sociales. La lista de espera ha ido menguando progresivamente. Desde abril, está por debajo del millar de personas (936), cuando hace una década era de 5.178 en Castellón.

Principales problemas

Si en el largo plazo se observa una clara mejoría, no obstante, en la gestión del sistema todavía se aprecian deficiencias. El Síndic de Greuges lleva años reclamando una revisión profunda y urgente de los procedimientos que se aplican en esta materia, dada la demostrada ineficacia de los sistemas existentes, según ha informado a Mediterráneo esta institución. Entre los problemas que relata están los excesivos retrasos en el reconocimiento de derechos. El defensor del pueblo valenciano constata «demoras inaceptables tanto en la fase de resolución del grado de dependencia como en la aprobación o revisión del Programa Individual de Atención (PIA)». Cada etapa del procedimiento acumula un retraso, desde la grabación de la solicitud hasta la validación por parte de la Conselleria, la valoración, la propuesta y la aprobación del PIA, asevera.

Simplificación de trámites

También ha demandado una simplificación de los procedimientos para hacerlos más ágiles. En particular, el síndic valenciano viene denunciando desde el año 2021 que la Conselleria responsable ha delegado partes de la gestión en las administraciones locales, pero sin concederles capacidad de decisión. «sto resulta en un constante vaivén de expedientes de ida y vuelta entre ayuntamientos y la Conselleria, lo que aumenta la carga burocrática y extiende los tiempos de tramitación», alega. Según el último informe de la asociación de directores sociales en la Comunitat el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente se sitúa en 312 días, por debajo de la media estatal (342), pero lejos de los seis meses que establece la Ley.

Colectivos vulnerables

Además, el Síndic detecta problemas específicos en colectivos vulnerables. Es el caso de los mayores de 90 años en lo que respecta a las revisiones de PIA cuando buscan un servicio de atención residencial. Aquí el Síndic alerta de falta de plazas públicas residenciales, falta de información para la toma de decisiones y una lenta oferta de prestaciones económicas vinculadas de garantía.

En el caso de los menores de edad, preocupan especialmente las demoran en la resolución del grado, por el tiempo excesivo que la Conselleria emplea en revisar la valoración realizada previamente por los Servicios Sociales municipales, lo que acentúa innecesariamente el retraso, alega el Síndic.

Fallecimiento de usuarios

También advierte de la lentitud en la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, derivadas de expedientes de dependencia sin PIA tras el fallecimiento del titular.

Desde el Síndic alegan que la falta de medios o acumulación de tareas no es excusa, porque la Generalitat tiene obligación de dotar presupuestariamente los medios necesarios para la ejecución eficaz de las leyes que reconocen estos derechos, por lo que insta a dotarse de medios para acabar con las demoras y simplificar los procedimientos para hacerlos más ágiles.

3.500 más esta legislatura

En junio del 2023, había 16.468 beneficiarios de la dependencia en Castellón, con lo que desde que empezó esta legislatura se han ganado 3.538. Cuando se produjo el cambio de gobierno autonómico eran 1.025 las personas que aguardaban acceder a la ayuda, aunque el pico en la lista de espera se produjo en febrero del 2024, con 1.847. De los beneficiarios los más numerosos son los de grado 1 (8.320), seguidos de los del 2 (7.445) y los de grado 3 (4.241).

Prestaciones

Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar oscilan de máximo entre 180 y 455 euros en función del grado para una persona sin contrato. La teleasistencia y la ayuda a domicilio se consolidan como los servicios profesionales más habituales a nivel estatal, según el Ministerio, aunque también hay centros de día y centros residenciales.