Castellón suma en verano tres nuevos autónomos cada día

El verano, como cada año, se convierte en todo un dinamizador del mercado laboral de la provincia de Castellón. La llegada de visitantes trae consigo la creación de numerosos puestos de trabajo en sectores como el turismo, aunque también impulsa a muchos a dar el paso y convertirse en autónomos.

Hablamos de fontaneros, repartidores, comerciales, taxistas o albañiles, pero también de responsables de negocios, que cada vez son más en el territorio provincial. El autoempleo mantiene el tirón en los últimos meses en Castellón, pues durante el periodo transcurrido de la temporada estival, junio y julio, se han incorporado 150 nuevos autónomos, lo que viene siendo una media de cerca de tres al día.

De esta forma, la provincia alcanza al cierre del séptimo mes del año los 43.463 autónomos, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Castellón, con este crecimiento, se sitúa como uno de los territorios de España donde el autoempleo experimenta un mayor repunte. En concreto, con el auge interanual del 1,6% ocupa la octava posición, que comparte con Sevilla. En cifras absolutas, el repunte de un año para otro asciende a 701 autoempleados, lo que contrasta con el retroceso que experimentan otros territorios, como pueden ser Zaragoza (-0,3%), Valladolid (-0,9%) o Lugo (-1,6%).

La composición del colectivo

Dentro del colectivo de autónomos en la provincia, las personas físicas, que viene a ser un electricista o el dueño de un pequeño comercio, son una amplia mayoría, al representar más de la mitad de los autoempleados, con un total de 24.060 o el 55%.

El segundo grupo más extenso en suelo castellonense de empleados por cuenta propia son los integrantes de un consejo de administración, con 7.629 o el 17,5% del total; seguidos por los miembros de una sociedad, que ascienden en la provincia a 7.224 o el 16%.