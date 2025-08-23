Compromís reclama un plan provincial de vivienda joven en Castellón

Compromís, ante la grave situación de emancipación juvenil que se vive en Castellón, reclama a la Diputación que impulse un Plan Provincial de Vivienda, que incluya la participación directa de los ayuntamientos para replicar y ampliar estas iniciativas locales, crear un parque público de alquiler asequible y regular los precios en zonas tensionadas.

“La Diputación debe implicarse activamente y alzar la voz por nuestros jóvenes, porque sin ellos no hay futuro en los pueblos”, destaca el portavoz de la coalición valencianista en la institución provincial, David Guardiola, quien destaca que “con voluntad política se pueden aplicar soluciones útiles” y defiende que existen experiencias locales que “deben servir de modelo y extenderse a toda la provincia para garantizar un futuro digno y con derechos a la juventud de Castellón”.

Rehabilitación o construcción

Se refiere a las buenas prácticas impulsadas en municipios como Vistabella del Maestrat, donde el Ayuntamiento ha recuperado viviendas vacías, ha facilitado alquileres asequibles y ha promovido el retorno de jóvenes al pueblo.

Mientras, en Betxí, se han implementado ayudas para rehabilitar viviendas vinculadas al alquiler juvenil. Por último, en la Vall d’Uixó, se han desplegado programas que fomentan el acceso a la vivienda asequible y se trabaja en la recuperación y adecuación de pisos para jóvenes, con el objetivo de facilitar su emancipación y arraigo.

De hecho, esta semana se ha anunciado que se van a construir tres viviendas de alquiler asequible, con una inversión de 436.874 euros y criterios de eficiencia energética, para ampliar la oferta de vivienda digna en el municipio. Y es que, cabe recordar, que en la provincia solo un 13,75% de los jóvenes puede emanciparse y debe destinar hasta el 71,5% de su salario al alquiler.