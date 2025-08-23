La Diputación continúa su apuesta para garantizar la depuración de aguas en Castellón con tres obras nuevas

La Diputación de Castellón continúa con su hoja de ruta marcada para garantizar la depuración de aguas en el conjunto de la provincia e impulsa tres nuevas obras.

La institución provincial ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción de la documentación que registrará la licitación de las obras de sistemas de tratamiento de aguas residuales en Cedramán , Los Calpes y La Llosa . “ Las tres actuaciones que impulsamos forman parte del acuerdo de cooperación aprobado junto a la Generalitat y en el que se establecieron las actuaciones previstas para los próximos cuatro años con el fin de mejorar la depuración de aguas en municipios de hasta 5.000 habitantes”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina .

En este punto indicar que hace justo un mes, el máximo representante de la institución provincial ató un nuevo acuerdo con la Generalitat para garantizar la depuración de aguas en 80 municipios de la provincia con una inversión de 20,6 millones de euros . Fue el 23 de julio cuando el Salón de Recepciones del Palacio Provincial acogió la firma del convenio entre la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat Valenciana a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) . Un acuerdo formalizado por la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina , y el presidente del Consell, Carlos Mazón , ya a través del mismo se establece la hoja de ruta de los próximos cuatro años en cuanto a actuaciones para mejorar la depuración de aguas en municipios de hasta 5.000 habitantes.

80 municipios

A través de dicho convenio, se van a financiar actuaciones en los sistemas de saneamiento y depuración gestionados por la Diputación de Castellón o de titularidad municipal de 80 municipios (el 60% de las localidades de la provincia de hasta 5.000 habitantes). La Generalitat , a través de la EPSAR , va a aportar el 90% del coste de ejecución de las obras en instalaciones de titularidad local, mientras que la Diputación Provincial va a financiar el 10% de las obras municipales y se hará cargo del 100% de la dirección de obra y la redacción de los proyectos de construcción .

En concreto, se van a destinar más de 9,6 millones para la construcción de 19 nuevas instalaciones . Asimismo, se van a financiar con más de 9 millones de euros un total de 79 actuaciones de reforma, reparación y mejora en equipos ya existentes y, 1,7 millones de euros a la redacción de proyectos y dirección de obras. Gracias a este acuerdo, 80 municipios de la provincia se verán beneficiados, sin contar las pedanías , que también recibirán los efectos positivos de las actuaciones.

Esa planificación ya ha dado sus primeros pasos con la licitación del contrato cuyo objeto es la realización de la redacción de la documentación necesaria para la licitación de las obras de construcción o adecuación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en tres núcleos de población. Por un lado se incluye:

Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en Cedramán , en el término municipal Castillo de Villamalefa .

, en el término municipal . Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en Los Calpes , en el término municipal Puebla de Arenoso .

Estas dos actuaciones constarán en la ejecución de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales en este núcleo de población, consistente en un pretratamiento, tratamiento secundario y una línea de tratamiento de fangos , además de la obra de edificación necesaria y urbanización.

También se incluye la reforma de la estación depuradora de aguas residuales urbanas de La Llosa . En este caso, las actuaciones consistirán principalmente en la construcción de un nuevo reactor biológico, decantador secundario y sistema de tratamiento de fangos , con la finalidad de mejorar el tratamiento y adaptar las instalaciones a los requerimientos del organismo de cuenca.

Presupuesto base de licitación

La duración del contrato se ha establecido en siete meses y se prevé la posibilidad de prórroga en el plazo de ejecución de los servicios hasta la emisión de los informes favorables de supervisión por parte de la Entidad de Saneamiento y la Dirección General del Agua . El presupuesto base de licitación se ha fijado en 98.865,71 euros (IVA incluido) .

Para la presidenta de la Diputación, “garantizar una buena depuración no es un capricho ni un servicio opcional; es una necesidad básica y un derecho que todos los municipios tendrían que tener garantizado, independientemente de su medida o capacidad económica” . Por ello incide en que invertir en depuración de aguas “es mejorar la calidad de vida, es hacer posible que la gente se quede a vivir en los pueblos, y es crear condiciones para el desarrollo económico local” .