Listas de espera para operarse a seis meses sin freno en Castellón: estos son los más afectados

Sin freno. Las listas de espera para operarse de unas cataratas, del menisco o una cirugía por artrosis aumentan y aumentan en los últimos dos años en Castellón, duplicándose y hasta triplicándose según el centro hospitalario al que un paciente está adscrito.En el caso del Hospital General Universitario de Castellón, centro de referencia para toda la provincia, si en junio de 2023, el tiempo medio de espera para entrar en quirófano era de 85 días, en junio de este 2025 (último dato disponible) es de 135, muy por encima de los 80 días de media de demora que arrastra la Comunitat, según los datos de Sanitat.

No es nuevo, pero afecta sobre todo a las patologías que no son de vida o muerte, las que no requieren de urgencia, que disparan la demora quirúrgica más allá de los seis meses. Y es que una de cada tres personas que está esperando que la llamen para una intervención (28,7%) lleva ya 180 días o más en la cola, mientras que hace apenas dos años eran una de cada seis (16,6%). Son 1.892 de los 6.592 pacientes en lista en los cuatro hospitales de la provincia, casi 400 más que los 1.506 de hace dos años entre 9.063.

Más problemáticas

Si bien es cierto que, a nivel general se ha reducido la lista de espera en los departamentos de salud de Vinaròs (de una media de 78 días a 53, de 1.010 personas a 880), La Plana de Vila-real (de 86 a 60, y de 1.941 a 1.260 pacientes), y el Provincial (de 113 a 45, y de 2.556 a 588 en cola), el General, referencia provincial al recibir pacientes derivados de norte a sur, no alivia sus cifras (pasa de 85 días a 135, con una lista de 681 a 1.435), y marca la foto fija de esa otra realidad que afecta a pacientes cronificados en las listas de espera y que esperan in eternis la llamada para esa intervención que mejorará su vida.

Consulta de Traumatología. / Mediterráneo

Y, con más cifras en la mano, y si se atiende a la congestión especialidad por especialidad, son tres las que se llevan la palma, todas ellas en el Hospital General. Traumatología y Cirugía Ortopédica ocupa el puesto más alto del podio, y pasa de tener 777 pacientes en lista a 827, y los que esperan más de 180 días son, porcentualmente, más del doble:suman ahora 336 (40%) frente a los 148 de hace dos años (19%).

Una de las afectadas es Carmina Huguet, de Castelló, que espera «más de 10 meses» a que la llamen para «intervenir el menisco, con una lesión crónica y que me impide bajar muchas escaleras o pensar en largas distancias». Y sabe que es «una entre un millar» y ya se ha hecho a la idea de que «tardarán» en llamarla para operarla, «porque no es un tema de vida o muerte y hay personas que están peor por delante y con patologíasmucho más graves», dice.

Después está Oftalmología (704, 132 con cola de más de 180 días -el 18,8%-);y Cirugía General ( 551, 157 pacientes a largo plazo). Y, entre la media de espera mayor está Ginecología (154 días, con 58 de 166 pacientes en espera crónica), y Cirugía Pediátrica (187 días, con la mitad de las patología esperando más de seis meses).

Preparación para una operación de cataratas. / Mediterráneo

Patologías del envejecimiento

Muchas de las patologías de estas especialidades están relacionadas con el envejecimiento, como las prótesis y las cataratas, y tienen un altísimo volumen de demanda, no son urgentes y son, además, de las más derivadas a la sanidad privada a través del Plan de Choque.

Y cada área, además, tiene sus motivos para acumular mayor demora. Traumatología suma intervenciones muy largas y con una hospitalización mayor al resto y, por ejemplo, la sobrecarga de la especialidad provoca esperas de más de 10 días en casos urgentes de rotura de cadera.

Oftalmología, en cambio, tiene procedimientos que, técnicamente, son más rápidos, pero su alto volumen complica los trámites previos. Por su parte, la amplitud de patologías de Cirugía General y que gran parte de sus intervenciones -la colecistectomía, por ejemplo- son programables; se posponen frente a la urgencia de las cirugías oncológicas, enmarcadas en esta área.