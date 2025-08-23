PortCastelló es el segundo puerto español en tráfico de granel sólido con 4,5 millones de toneladas movidas hasta julio

El puerto de Castellón sube en julio al segundo puesto en tráfico de granel sólido como consecuencia de la tendencia alcista registrada durante los siete primeros meses del año. De acuerdo con las estadísticas del sistema portuario, PortCastelló escala posiciones en el ranking, subiendo en el mes de julio del tercer al segundo puesto, al mover 4.598.264 toneladas de granel sólido, solo superado por Gijón.

En cuanto al tráfico total, cabe destacar que PortCastelló ha cerrado el mes de julio con crecimientos en todos los tipos de mercancías, consolidando un mes más su tendencia positiva frente al descenso generalizado del sistema portuario español. Así, el puerto de Castellón ha experimentado en el acumulado del mes de julio un 4,1% de incremento en tráfico de mercancías, con un total de 10.799.728 toneladas movidas, frente a la caída del 2,3% del resto del sistema.

Presidente Rubén Ibáñez

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado que “estos datos reflejan el buen comportamiento de todos los segmentos de tráfico y son fruto de una estrategia bien trabajada que nos ha hecho ganar competitividad, confianza y con la que fortalecemos nuestro posicionamiento en el sistema portuario español”.

Esta tendencia se refleja también en el movimiento de TEUs, que mantiene su evolución al alza con un 27,9% de incremento en este periodo, lo que se traduce en 61.295 contenedores gestionados hasta el mes de julio.

En cuanto a la mercancía general, se ha registrado un notable incremento con 733.766 toneladas movidas, impulsado por el crecimiento en la mercancía general contenerizada, con un 11% de subida, en contraste con el retroceso del 2,3% experimentado en el conjunto del sistema portuario español.

En el caso de los graneles líquidos, el puerto de Castellón ha logrado un avance del 6%, mientras que el sistema ha caído un 3,3%, consolidando el papel estratégico del puerto en el suministro de productos energéticos.