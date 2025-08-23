El PSOE ensalza los 700.000 euros inyectados por el Gobierno para luchar contra la violencia de género en Castellón

La socialista Susana Ros pone en valor la aportación del ejecutivo central a los ayuntamientos de la provincia

La socialista Susana Ros, en imagen de archivo.

La socialista Susana Ros, en imagen de archivo.

Ramón Pérez

Castellón

El PSPV-PSOE de Castellón ha destacado que los ayuntamientos de la provincia recibirán este año 700.000 euros del Gobierno de España a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una inyección económica destinada a reforzar programas, servicios y recursos locales para prevenir y combatir la violencia machista, así como para proteger y atender a las víctimas.

La diputada socialista en el Congreso, Susana Ros, ha subrayado que “estos fondos son la prueba más clara del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la igualdad y con la defensa de los derechos de las mujeres” y, en contraposición, ha acusado al PP de Carlos Mazón de “mirar hacia otro lado” y de “bloquear avances imprescindibles para erradicar esta lacra social, amordazado por VOX”.

Según Ros, esta inversión permitirá a los ayuntamientos impulsar acciones concretas como el refuerzo de los servicios sociales, programas educativos de prevención, formación especializada para la policía local o asistencia psicológica para víctimas y menores a su cargo. “Son medidas que salvan vidas y que garantizan que ninguna mujer se vea sola frente a un maltratador”, ha subrayado.

"Todas las administraciones deben implicarse"

La parlamentaria castellonense ha advertido que, para que esta lucha sea realmente efectiva, “todas las administraciones deben implicarse sin excusas” y ha criticado que, “por motivos ideológicos o por falta de voluntad política, el PP y VOX trabajen codo con codo para recortar, vaciar o cuestionar este Pacto”.

“El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un acuerdo de país, fruto del consenso, que ningún gobierno puede abandonar. En Castelló tenemos la obligación democrática y moral de seguir siendo referentes en la defensa de los derechos de las mujeres. Cada euro invertido en protección y prevención es una inversión en vidas”, ha concluido Ros.

