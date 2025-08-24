Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona

La inestabilidad atmosférica sigue marcando el transcurso del verano en Castellón, alternando olas de calor, que se han cobrado más de 30 muertes en la provincia, con episodios de lluvias y tormentas que han dejado imágenes poco habituales para estas fechas. Tras varios días de altas temperaturas, la jornada de hoy volverá a estar condicionada por esa variabilidad, con riesgo de fenómenos tormentosos en el interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo la alerta amarilla en el interior de Castellón, donde a partir de las 14.00 horas se esperan posibles tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. Las precipitaciones pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Previsión del tiempo

Durante la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos en el norte de la provincia y poco nuboso en el resto. Sin embargo, a partir del mediodía se prevé un aumento de la nubosidad de evolución diurna, con probabilidad de chubascos en el interior durante la tarde. Estos episodios, aunque menos probables, tampoco se descartan en zonas del litoral.

Detalle de los avisos de la Aemet para Castellón / Aemet

En el interior sur existe una baja probabilidad de que las precipitaciones sean localmente fuertes y vengan acompañadas de tormenta y granizo; mientras que en el norte está probabilidad aumenta.

Aviso amarillo Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectadas se prevén tormentas fuertes, y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso en el norte de la provincia, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. Las máximas, en general, tenderán a subir. El viento soplará flojo y de dirección variable durante las primeras horas del día, para girar por la tarde a sureste, flojo en general aunque con rachas moderadas en algunos puntos.

Riesgo de incendios

Paralelamente, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en toda la Comunitat Valenciana, excepto en el interior norte de Castellón, donde es bajo-medio, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: