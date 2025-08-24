El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón

El pasado mes de mayo quedó libre el establecimiento del centro comercial Salera de Castellón que hasta entonces ocupaba el restaurante italiano Giuliani's tras bajar la persiana. Apenas unos meses han bastado para que otra cadena de restauración, con una oferta centrada también en la cocina italiana, haya anunciado la apertura de un nuevo establecimiento en este espacio.

La firma que procederá próximamente a levantar la persiana, de hecho, ya tuvo presencia en el territorio provincial, por lo que la inauguración del espacio supondrá su regreso a Castellón. Se trata, en concreto, de la cadena de comida italiana Muerde la Pasta, especializada en el formato buffet.

Adaptación del local

Esta empresa ya ha empezado las labores para adaptar el local que dejó Giuliani's para la vuelta a la provincia después de que a principios del 2023 su matriz, Tastia Group, procediera a clausurar el único local en la zona, el cual estaba ubicado en el actual emplazamiento de McDonald's del recinto comercial de la capital de la Plana.

Los motivos que entonces esgrimó para el cierre pasaban por la finalización del contrato de arrendamiento, tal y como explicaron entonces a este diario fuentes de la compañía.

Reclamo para la inauguración

Muerde la Pasta, por el momento, no ha concretado plazos de apertura, aunque como reclamo sí que ha anunciado que en la jornada inaugural ofrecerá 150 buffets de forma gratuita.

Cabe recordar que Tastia Group tiene orígen castellonense y, después de declararse en concurso de acreedores, la empresa Congelados de Navarra asumió el control de las unidades productivas de restauración, integrada por Muerde la Pasta, y la de alimentación, conformada por la fábrica Benfood que se encuentra en la N-340, entre Benicàssim y Castelló.