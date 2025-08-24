La Diputación reivindica el valor de su Archivo “como fuente de conocimiento” y asesora a quince municipios en la gestión de sus documentos

La Diputación Provincial de Castellón, presidida por Marta Barrachina, se ha marcado el objetivo de dar a conocer y promocionar la función de su Archivo, un departamento “quizás desconocido para muchos pero cuyo fondo es clave en nuestra historia y cuya función es primordial”.

Así lo ha considerado la diputada provincial del Archivo, Marisa Torlà, quien ha hecho balance de los últimos dos años de gestión al frente de este departamento “que queremos que la gente conozca, lo valore y lo quiera. Porque es parte de todos, es la historia de nuestra provincia”.

Por vez primera, la Diputación de Castellón ha convocado una línea de ayudas para que municipios menores de 20.000 habitantes tengan la oportunidad de dotarse de un archivo electrónico, obligatorio por ley. “Lanzamos esta iniciativa a la que se adhirieron 9 ayuntamientos: Segorbe, l’Alcora, AlmenaraBenicàssimBorriolXilxesSant MateuBetxí y Moncofa”. Y este año “hemos puesto en marcha el Plan de Archivo Electrónico con la implantación de una aplicación informática que nos garantiza un servicio integral de gestión documental y archivo físico y electrónico. Y en ella estamos trabajando”.

A esta acción, la Diputación de Castellón ha sumado la acción directa con los municipios de menos de 10.000 habitantes. Gaibiel, Torralba del Pinar y Algimia de Almonacid se han visto beneficiadas por estos trabajos que han permitido tratar o digitalizar su documentación en el marco del Plan de Archivos Municipales.

Además, la Diputación de Castellón asesora a los ayuntamientos de Atzeneta, BenassalAlbocàsser, Borriol y Moncofa en diferentes materias relacionadas con labores de conservación y preservación de sus fondos.

“Trabajos que son discretos pero que tienen un impacto notable en los municipios en los que se desarrollan, puesto que se facilita de gran manera el acceso a volúmenes y expedientes que son historia para cada una de las localidades”. Por ello, explica Torlà, la labor de digitalización resulta tan necesaria. “En 2024 el Archivo digitalizó 40.516 imágenes correspondientes a 1.089 expedientes procedentes de transferencias; 1.009 expedientes y cajas archivadas; 2.120 fotografías; así como 182 objetos digitalizados en 22 agrupaciones documentales”.

Un volumen notable “que siempre está cambiando, puesto que las transferencias de documentos recibidas por las diferentes áreas para su tratamiento se contabilizan en el primer semestre de 2025 en la misma cantidad que las que se recibieron todo el año 2024”. “Nos podemos hacer una idea del volumen de trabajo que se recibe en este departamento”, ha expuesto la diputada provincial de Archivo.

En materia de conservación, “hemos intervenido en 463 volúmenes de la Biblioteca y la Hemeroteca y se han encuadernado 60 volúmenes en el año 2024, además de prestar a la ciudadanía el servicio de consulta”. Solo en el pasado año fueron 107.687 expedientes consultados, 28.350 trámites realizados vía digital, 2.672 ejemplares consultados y 857 digitalizaciones y reproducciones que dieron respuesta a las solicitudes registradas en el departamento.

Conocimiento y difusión

El Archivo de la Diputación de Castellón atesora la donación del fondo documental formado por los archivos y bibliotecas de Federico García Moliner y Carmen Gil Fernández. Un patrimonio único cuyas 58 cajas ya se han organizado y se trabaja en el inventario de colecciones de biblioteca.

“El Archivo está vivo”. En 2024 se nutrió del ingreso de libros, revistas, programas de fiestas, periódicos y boletines oficiales “innumerables: 1.338 ejemplares solo el pasado año”, explica Torlà. Por este motivo, “es tan importante poner en valor este trabajo y el fondo que atesoramos”. En 2024 se presentó el cuento Saps què és un arxiu? con una función didáctica y pedagógica, a la que se suma la Revista d’Estudis Castellonencs, de tirada anual.

Esta labor de difusión se ha reforzado este 2025 con una jornada de puertas abiertas y visitas guiadas, que trabajan en el reconocimiento y promoción del Archivo de la Diputación de Castellón, institución que ha impulsado el Grupo de Trabajo de Archivos Locales de la Provincia “con un objetivo: compartir objetivos para seguir mejorando”, ha declarado la diputada provincial Marisa Torlà.