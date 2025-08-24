IA y más IA en los microcursos a la carta de la UJI para el curso que viene

Una de las iniciativas estrella de la Universitat Jaume I (UJI) en esta legislatura y de la que es pionera en todo el Estado, el Plan Microcreds de Microcredenciales, coge impulso cara al próximo curso.

La oferta de cursos a la carta para los sectores estratégicos de la provincia, financiados hasta en un 70% por los Fondos Next Generation de la Unión Europa (UE), y que cuentan con un presupuesto de 598.362,62 euros hasta el 2026, arrancarán en septiembre con la inteligencia artificial (IA), la sanidad y la economía como principales ejes.

Es un programa del Ministerio de Universidades, a través de la Conselleria de Educación, con acciones formativas a profesionales, entidades y administraciones públicas que equivalen a hasta 15 créditos, unas 375 horas de clase, on line y opresencial, según el título, y con un certificado acreditativo.

Apuesta de la UJI

Según la rectora de la UJI, Eva Alcón, «estas microcredenciales suponen ya el 33% de la formación propia de la universidad , en una apuesta firme por la transferencia a la sociedad, que es la que nos hace llegar sus necesidades formativas y la Jaume I lo diseña».

Y el campus público trabajará el curso que viene, por ejemplo, de la mano del Colegio Oficial de Médicos de Castellón en el curso altamente demandado de Aplicaciones prácticas básicas de la IA en medicina, que acaba de abrir la inscripción; del Cefire de LiderazgoEducativo, en los de Competencia digital docente y Función directiva de equipos docentes;o de la Federación de Municipios y Provincias para la gestión inteligente de destinos turísticos. Y no son los únicos.

Una apuesta

Son hasta 16 cursos -ver cuadro-, hasta el momento, que incluyen el aprendizaje de habilidades claves para el futuro, como la IAy las competencias digitales para los negocios;o la gestión de proyectos, además de otros más sociales como la Comunicación de malas noticias o las Habilidades laborales para jóvenes con discapacidad intelectual y TEA Incluwork.