Josep Benítez (decano del ICOFCV): «La realidad de la fisioterapia en Castellón es bastante precaria»

- ¿Cuál es la situación de los fisioterapeutas en la provincia de Castellón?

- La situación de la profesión en la provincia de Castellón en general es coherente y competente. Coherente por la adaptación del colectivo a las necesidades de la sociedad y competente por el nivel de los fisioterapeutas, donde contamos con referentes a nivel nacional en algunas áreas. Por otro lado, a nivel de recursos destinados en la sanidad pública, la cuestión es bastante diferente. Se cuenta con grandes profesionales, pero la realidad es bastante precaria comparada con el resto de la Comunitat. Precaria porque faltan fisioterapeutas propios en las UCI (dentro del equipo de UCI presente solo en algunos hospitales de la provincia) y en unidades específicas como las unidades de suelo pélvico, de ictus, de fisioterapia respiratoria o de fisioterapia en oncología. Así mismo, falta implementar programas específicos de prevención, potenciar el fisioterapeuta en atención primaria y comunitaria con acciones que nos ayuden a controlar las patologías más prevalentes, siendo de esta forma muy costo-efectivo. Estudios internacionales muestran que cada euro invertido en fisioterapia genera entre 2 y 4 euros de retorno en reducción de bajas laborales, menos hospitalizaciones y menor uso de recursos médicos.

- En la sanidad pública, hay retrasos de entre 3 y 12 meses para tener cita con un fisioterapeuta. ¿A qué se debe esta situación?

- La situación se debe a la gran demanda de la población a nuestros servicios y pocos profesionales. No ayuda el mecanismo de derivación, ya que todos los pacientes deben pasar por el especialista en rehabilitación, sin importar la complejidad del proceso. Existen procesos asistenciales complejos donde intervienen distintos profesionales sanitarios y especialistas médicos, donde es necesaria una coordinación y evaluación previa de la situación. Aquí este especialista tiene un papel clave, pero el fisioterapeuta es un profesional sanitario con autonomía a nivel legal en los procesos de recuperación funcional y tratamiento con medios físicos, con una gran formación y capacitación que puede ayudar a mejorar la eficiencia del sistema.

- ¿Qué soluciones podrían reducir esta espera y acercar el servicio a la población?

- Los protocolos de derivación directa que ya se han implantado en otras comunidades, como Galicia o Canarias. También el aumento del número de fisioterapeutas en atención primaria, como se ha hecho en Cataluña. La derivación directa del médico de familia al fisioterapeuta con pacientes con patologías de baja complejidad y alta prevalencia, es una solución factible, ágil y que ya esta funcionando en otras zonas de nuestra geografía.

- ¿Se puede decir que la apuesta por clínicas privadas es una reacción a las pocas oportunidades que ofrece la sanidad pública?

- Más que una reacción es una necesidad. Si me lesiono, tengo una enfermedad, una patología o una intervención quirúrgica y tengo que recuperarme a nivel funcional, me dicen que tardarán X semanas, cuando no meses, en llamarme, sé que el tiempo juega en mi contra, no me queda más remedio que buscarme la vida y si me lo puedo pagar, acudo a una clínica de fisioterapia privada. Aquí, el problema es quien no se lo puede pagar, que cuando la sanidad pública empieza la recuperación las circunstancias son peores y la recuperación va a ser más costosa, tanto a nivel personal como económico, generando desigualdades sociales en el acceso a la recuperación funcional.

- Entre las reivindicaciones de la profesión, están las especialidades y la entrada en los sistemas de atención primaria y urgencias. ¿Qué supondría que se hicieran realidad?

- El primer punto sería una garantía para el propio ciudadano. El fisioterapeuta especialista en un área específica garantiza un tratamiento actualizado y basado en la mayor evidencia científica. Como ocurre en cualquier especialidad médica. Por otro lado, su presencia en atención primaria y comunitaria, que en Castellón ya está en algunos centros de salud, supone una mejora asistencial para los pacientes, permite al médico dar otra alternativa o completar el tratamiento y poder actuar con programas de prevención de los factores de riesgo más prevalentes mediante programas de ejercicio físico y educación para la función.

- Otra queja del colectivo es que existe una ratio demasiado baja de fisioterapeutas. En Castellón, ¿cuál sería la cifra ideal para dar un servicio adecuado a la población?

- Lo ideal sería que en todos los centros de salud tuviesen fisioterapeuta. En estos momentos, tomando como ejemplo la ciudad de Castellón, solo tenemos unidad de fisioterapia en 4 centros de Salud (Illes columbretes, con 2 fisioterapeutas; Fernando Católico, con 3 fisioterapeutas; Gran Vía, con 2 fisioterapeutas y el Grau con 3 fisioterapeutas). A esto hay que añadir que muchos departamentos tienen un número muy bajo de fisioterapeutas, por ejemplo, el Departamento de Vinaròs tiene 8 fisioterapeutas en Hospital y 6 en atención primaria y comunitaria para 90.365 personas; una ratio de 1 cada 6.454 personas. El Departamento de Castellón cuenta con 20 fisioterapeutas en hospital y 19 en atención primaria y Comunitaria para más de 284.000 personas, lo que supone una ratio de 1 cada 7.282 personas. La OMS recomienda 1 fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes como estándar mínimo. Esto significa que estamos seis o siete veces por debajo del estándar mínimo recomendado, lo que repercute directamente en las listas de espera y en la calidad asistencial.

- ¿Qué retos afronta en estos momentos la profesión en la actualidad y con qué dificultades debe convivir?

- El mayor reto son las especialidades. Luego está nuestra presencia en muchos servicios médicos donde podemos aportar. En cuanto a las dificultades, están la falta de medios materiales e infraestructura adecuada y, a nivel funcional, el cuello de botella que supone que los pacientes pasen por la supervisión de los rehabilitadores, coartando en la autonomía profesional