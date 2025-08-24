Marta Barrachina ensalza la "cultura taurina" como "fortaleza y orgullo": "El toro es símbolo de identidad"

La presidenta provincial del PP de Castellón (PPCS), Marta Barrachina, ha ensalzado la "cultura taurina" como "fortaleza y orgullo de una provincia única" y ha considerado que el toro es "símbolo de identidad y cultura" y también de "empleo y riqueza para la provincia". "Nuestra apuesta es clara y sincera, sin los complejos de la izquierda", ha expresado.

La 'popular' ha disfrutado "como una aficionada más" de la entrada de toros de la Vall d'Alba, "una manifestación multitudinaria que es emblema de empleo, cultura e identidad". La localidad de la Plana Alta, de la que es alcaldesa, celebra estos días sus fiestas patronales que son "un símbolo de todo lo bueno que tiene mi pueblo y que junto al resto de 134 municipios de Castellón, hacen única a mi provincia", según recoge el PP en un comunicado.

Para la presidenta provincial del PPCS, "el culto al toro que la provincia de Castellón profesa los 365 días del año es un ejemplo clave de la identidad y cultura castellonense". "También lo es de empleo y riqueza, puesto que detrás de esta afición, que apoyamos de forma clara y sincera, sin los complejos de la izquierda, hay un motor económico que es garantía de futuro y desarrollo para nuestros pueblos. Es bienestar y desarrollo para mi tierra", ha enfatizado.

Las fiestas patronales de la Vall d'Alba, que se desarrollan desde el pasado viernes 22 hasta el próximo 31 de agosto, celebran este año el centenario de un programa "que es un tributo a la tradición y a los valores de una localidad unida, sólida y comprometida", según Barrachina. Unos principios "que son los de mi provincia, siempre decidida a prosperar y convencida de sus fortalezas", ha expresado.

"El empeño que bien retrata una fiesta, la taurina, que tiene en el PPCS su bastión y baluarte. Con orgullo, sin complejos. Siempre con la cara bien alta", ha agregado.