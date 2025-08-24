Mil años de un puente genético que truncó la expulsión de los moriscos

Dos siglos después de la conquista de la actual provincia de Castellón y el resto del territorio valenciano por el rey Jaume I, el peso de la herencia norteafricana en el perfil genético de la población valenciana seguía siendo tan importante como en la época islámica. Esta es la gran aportación de un estudio de ADN antiguo de la Universidad de Huddersfield, en el Reino Unido, dirigido por el valenciano Gonzalo Oteo-García, que revela que la ascendencia magrebí ya estaba presente en el genoma de los residentes en el territorio valenciano en época romana y que dicho puente genético con el norte de África se mantuvo durante más de mil años hasta la expulsión de los moriscos en el siglo XVII.

Oteo-García, valenciano de 32 años y con una relación cercana con la provincia de Castellón por sus investigaciones en la Vall d’Uixó y Segorbe, es investigador en el Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo y de La Sapienza de Roma gracias a una de las becas posdoctorales europeas Marie Curie. Graduado en Biología por la Universitat de València, lleva una década fuera, principalmente en el Reino Unido, donde realizó el doctorado en el Grupo de Investigación en Arqueogenética de Huddersfield con este trabajo, que da una nueva perspectiva sobre el paisaje genético valenciano.

«Comenzamos esta investigación con el mero interés académico de comprender la composición genética de la población medieval del territorio valenciano. Sin embargo, a medida que empezamos a descubrir evidencia genética que vincula las convulsiones políticas y los cambios culturales con el desplazamiento de las poblaciones locales que habían habitado estas tierras durante siglos, así como evidencia de la trata de esclavos medieval, nos dimos cuenta de la importancia histórica de nuestros hallazgos», explica Oteo-García.

El joven científico ha contado con el apoyo de prestigiosos genetistas británicos, entre ellos el profesor Martin Richards, director del Centro de Investigación de Genómica Evolutiva de la Universidad de Huddersfield, quien destaca que «fue un trabajo muy sugerente que, a diferencia de muchos proyectos de doctorado, fue concebido y puesto en marcha por el propio Gonzalo». Además, también han colaborado en la investigación el Instituto de Genética Smurfit, de la Universidad de Dublín y arqueólogos valencianos.

Excavación del SIAM en la plaza de Cisneros / Archivo SIAM

El estudio explora el flujo genético de la influencia norteafricana en la población valenciana desde la época romana hasta principios de la Edad Moderna a través del análisis del ADN antiguo de 12 enterramientos en València, Gandia y la Vall d’Uixó. Sus resultados muestran que la ascendencia del norte de África ya estaba presente en los genomas desde el siglo IV al VIII antes de su consolidación durante el período islámico, un legado que persistió sin variar en su intensidad en el desaparecido cementerio cristiano de San Llorenç, en la plaza de Cisneros de València, hasta principios del siglo XVII.

Es después de 1609, tras la expulsión de los moriscos (los descendientes de la población musulmana convertida al cristianismo por la fuerza), cuando el rastro de la ascendencia norteafricana se diluye hasta ser casi indetectable. Hay que tener en cuenta que en este episodio masivo de limpieza étnica cerca de 4 de cada 10 habitantes del Reino de Valencia, 175.000 de un total de 450.000, fueron expulsados al norte de África.

«Berberización genética»

Oteo-García advierte de de que su investigación tiene «un pequeño talón de Aquiles que no hay que ocultar, y es que como estos estudios son muy caros de hacer, el tamaño de la muestra» que han realizado «es pequeño». No obstante, la investigación saca a la luz que la ascendencia norteafricana en el genoma de los residentes en la València romana del siglo IV «era entre el 3 y el 5 %, similar al de la población valenciana actual».

El eje del estudio es la necrópolis de la plaza de Cisneros, frente al palacio de Cerveró, en la que los primeros enterramientos en la base de la columna estratigráfica son de época tardorromana mientras que las capas superiores pertenecen al antiguo cementerio cristiano de la parroquia de San Llorenç que estuvo en uso desde el periodo tardomedieval hasta el siglo XIX.

Avanzando en el tiempo, los siguientes restos que analiza son los de un enterramiento tardovisigodo de un adulto y una niña en Gandia. Aunque se trata de una sepultura cristiana preislámica, es coetánea con la invasión musulmana de la Península Ibérica que comenzó en el año 711. El perfil genético de estos restos permite establecer que se trata de un padre y una hija, pero mientras que en el genoma del progenitor la ascendencia norteafricana es del 6%, en el de la niña se reduce a la mitad «lo que nos indica que su madre no tenía ningún origen del Norte de África y, por tanto, la heterogeneidad de la sociedad valenciana continuaba siendo importante», recalca el joven científico.

Este fenómeno de «berberización genética» que llevaba entrelazando desde época romana los genomas de las poblaciones del Magreb y del territorio valenciano se intensificó durante el periodo islámico. Prueba de ello es que el perfil genético que realiza de cinco individuos enterrados en cementerios musulmanes de asentamientos de la Vall d’Uixó entre los siglos IX y XIII, tres mujeres y dos hombres, «son una mezcla entre una fuente local de genética ibérica muy fuerte, de entre el 80% y el 90%, pero en la que conforme vamos avanzando en el tiempo el componente de contribución norteafricana va a aumentando desde un 10% hasta un 20%». Estos genomas, apunta el científico «fueron probablemente representantes de la población Muladí, personas de ascendencia ibérica que adoptaron la cultura y religión islámica, lo que sugiere que la aculturación fue relativamente rápida y estuvo acompañada de mezcla entre locales y recién llegados».

‘Embarco de los moriscos en el Grao de Valencia’, de Pere Oromig. / FUNDACIÓN BANCAJA

Esta aportación norteafricana media de un 18% en el genoma de la población valenciana se mantiene intacta dos siglos después en los dos enterramientos cristianos tardomedievales objeto del estudio. Se trata de dos varones inhumados en el cementerio de San Llorenç que, según el investigador, «podrían ser representantes de los moriscos, de modo que las conversiones masivas explicarían la continuidad genética de la población a pesar de la confiscación de propiedades por parte de las nuevas élites cristianas, la expulsión históricamente descrita de los musulmanes nativos y la repoblación con aragoneses y catalanes». Es decir, recalca el autor, «parece que la famosa reconquista no cambió el panorama genético de la población valenciana para nada».

Trata de esclavos en el s. XVI

Sin embargo, añade, «lo que pasa es que si avanzamos un siglo o dos hacia adelante en ese mismo cementerio cristiano nos encontramos con un esclavo enterrado con una argolla de hierro 100% norteafricano, lo que confirma que la existencia del tráfico de esclavos y las razias que se iniciaron en Siglo de Oro valenciano en el norte de África para capturar musulmanes, esclavizarlos y convertirlos al cristianismo, aún se mantenían en el siglo XVI». Pero, cien años después, en el siglo XVII, «otro enterramiento analizado en ese mismo cementerio, posterior ya a la expulsión de los moriscos, es justamente el único de los 12 perfiles genéticos que ya no tiene trazas de ascendencia norteafricana».

A falta de estudios arqueogenéticos más amplios, Oteo-García concluye que la expulsión de los moriscos «reconfiguró el genoma de los valencianos, porque la gente que se trajo del norte para repoblar el Reino de Valencia tenía menos ascendencia norteafricana y, en consecuencia, se desmanteló un puente genético que había existido durante más de mil años». Más de cuatro siglos después, la muesca de la expulsión de los moriscos pervive en el genoma, pues según el científico «la carga genética norteafricana de la población valenciana actual ronda entre el 3 y el 5% más o menos, cuando durante la época islámica y la etapa bajomedieval cristiana superaba el 15%, con lo que hay una dilución de un factor tres que solo se puede explicar a través de una operación de limpieza étnica y genocidio cultural a gran escala».