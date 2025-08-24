Un municipio de Castellón, clave en un hallazgo sobre el 'ADN' de los valencianos

Un municipio de Castellón ha sido clave en la investigación de Gonzalo Oteo-García que cambia el panorama de la genética valenciana, tal y como se perfilaba hasta ahora, al revelar que la ascendencia magrebí ya estaba presente en el genoma de los residentes en el territorio valenciano en época romana y que dicho puente genético con el norte de África se mantuvo durante más de mil años hasta la expulsión de los moriscos en el siglo XVII.

Este hallazgo abre la puerta a más investigaciones que profundicen en la mezcla genética en el final de la época romana y durante la edad media y, de hecho, el descubrimiento es histórico para todo el territorio de la península ibérica, puesto que Oteo-García consiguió datar en este estudio los restos de la época musulmana más antiguos encontrados hasta ahora en España.

Restos encontrados en 1998

El papel de la localidad castellonense aparece en una de las muestras analizadas, que es casi coincidente con la conquista musulmana. Y esa muestra en concreto estaba situada en la Vall d'Uixó. El Museo Arqueológico del municipio disponía de unos restos humanos que se encontraron en la localidad en 1998, durante unas excavaciones en un solar de la plaza Sagrada Familia, conocida en la población de la Plana Baixa como Plaça del Peral.

Durante todo este tiempo, han tenido una certeza: eran musulmanes, por las características del enterramiento (sin féretro, sin ajuar, orientado a La Meca). Pero tenían también una gran pregunta sin resolver: ¿de cuándo databan esos restos? Oteo-García llegó a la Vall d’Uixó, sin que nadie esperara ya una respuesta, para resolver por fin esta pregunta semiolvidada.

Uno de los tres ejemplares que se sometieron a un estudio de genoma humano, hecho con radiocarbono, es el de un varón que está fechado «entre el año 706 y el año 888 de nuestra era», según Oteo. Hay que tener en cuenta que la conquista musulmana de la península empezó en el año 711 y, en la Vall, culminó en 1238, cuando la toma Jaume I.