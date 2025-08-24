Sanitat se lanza a la caza de un nuevo local para alquilar en Castelló

La Conselleria de Sanitat ha activado esta semana la búsqueda de un nuevo local para alquilar con el fin de destinarlo a la prestación de servicios del Departamento de Salud de Castelló.

Este paso llega con la publicación del anuncio de la solicitud de ofertas para proceder directamente a la contratación del inmueble que se considere más oportuno. El espacio que se busca, en concreto, debe estar ubicado en la capital de la Plana y contar con una superficie de entre 1.250 y 1.500 metros útiles, organizados en espacios amplios que permitan su distribución en zonas diáfanas o despachos y servicios. En caso de tener varias plantas, la baja contará con una dimensión mínima de 400 metros cuadrados útiles y se admitirá una única planta en sótano o semisótano.

El inmueble, según establece la administración autonómica, deberá disponer también con todas las adaptaciones para cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad y permitir el acceso a cualquier usuario desde la calle sin barreras. La intención pasa porque este espacio, que se prevé que se ocupe temporalmente, se encuentre integrado en un entorno urbano y las adaptaciones a realizar para poder utilizarlo sean mínimas.

El perímetro de la zona deseada

De hecho, Sanitat ha establecido un perímetro a la hora de buscar el inmueble deseado, que está configurado por las calle de Joaquín Costa y la plaza Clavé al Norte, el Hospital Provincial al Sur, la calle Mayor y Gasset al Este y la avenida de Bercelona y la calle de Lucena al Oeste.

¿Y que albergará? El Departamento de Salud de Castelló trasladará hasta allí servicios de tipo administrativo para personal del hospital y usuarios, si bien por ahora, a preguntas de este diario, no ha concretado qué prestaciones se ubicarán de forma temporal en este emplazamiento.

Por ahora, Sanitat activó este viernes, con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), un plazo de diez días hábiles para reunir las correspondientes ofertas de inmuebles y el importe de la cuota del arrendamiento de los propietarios interesados.