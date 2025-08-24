El vino de Castellón prevé doblar en la campaña de este año el número de litros producidos

El mes de agosto es sinónimo de arranque de la campaña de la vendimia que llega este año a la provincia de Castellón con buenos augurios. Después de que en 2024 se viera perjudicada por la sequía, lo que provocó un descenso del 13,3% en comparación a 2023, las previsiones de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vins de Castelló aseguran que «será diez veces más buena de la del pasado año».

Las expectativas, según apunta el secretario de la IGP, Víctor Bellmunt, «es que el número de litros y de botellas se duplique en esta campaña». Así, mientras en 2024 se contabilizaron 495.000 litros y unas 123.000 botellas, en este ejercicio se podrían alcanzar el millón de litros y acercarse a las 250.000 botellas en la docena de bodegas que componen la IGP Vins de Castelló.

Las bodegas de Castellón comienzan con la recogida de la uva / Erik Pradas

Bellmunt señala que las lluvias de esta primavera han permitido que «la calidad de la uva sea excelente», lo que supone un espaldarazo para el sector vitivinícola provincial, después de que en 2024 las bodegas sufrieran una merma de entre el 30% y 35% en su cosecha.

El hecho de que la mayoría de estos cultivos se encuentren en tierras de secano ha permitido que las viñas hayan contado, gracias a las lluvias primaverales, con el agua necesaria para brotar. «El tiempo nos ha respetado este año.

Para el próximo lunes hay previsión de tormentas, esperemos que no se nos complique», afirma Bellmunt que también añade que «la única que ha tenido problemas por las granizadas ha sido la bodega Alcovi de Almedíjar, pero el resto no han sufrido inconvenientes climáticos».

«Ahora mismo estamos recogiendo las uvas para los espumosos, tanto vinos blancos como vinos rosados. Un poco más adelante, le tocará el turno a la uva para los tintos», explica el secretario de la IGP que también comenta que la campaña comenzó el pasado 3 de agosto. En unas semanas, se dará por finalizada esta parte de la campaña, antes de que dé comienzo la producción y el embotellado del vino.

Denominación de origen

Uno de los principales objetivos de la IGP Vins de Castelló es conseguir que los vinos provinciales logren la Denominación de Origen (DO), con lo que se potenciaría su atractivo dentro del mercado vitivinícola. En la actualidad, el mercado de los caldos castellonenses es sobre todo la propia provincia y el contexto autonómico. Aunque hay bodegas que cuentan con puntos de ventas en otros países, todavía están a la espera del espaldarazo que supondría lograr este reconocimiento para sus vinos.

Vicente Flors, propietario de la bodega Flors de Les Useres, apunta que «supondrá todo un empuje para un negocio como el nuestro. Significará sobre todo poder vender más vino a nivel nacional y nos dará mayor proyección dentro de los mercados». Flors confía en que la calidad de sus vinos, para esta campaña, «será muy buena. Nosotros recolectaremos menos kilos de vino, pero eso hará que la calidad de la uva sea mejor».