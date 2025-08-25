Castellón afronta la vuelta al cole más cara de la historia: el gasto es de más de 500 € por niño

Con el fin del verano a las puertas, las familias afrontan desde ya el desafío de combinar el impacto económico que dejan las vacaciones con los gastos de la vuelta al cole, prevista el 8 de septiembre para cerca de 100.000 escolares. Eso ya está ahí, y los primeros indicadores prevén que el gasto se dispare este año, con un incremento sobre el del pasado año, del 2% que sitúa la inversión en una media de 501,26 euros por niño. Esta cifra supone un aumento continuado que suma un 18% más en apenas tres años, sobre todo marcado por el alza del coste de los materiales, que apunta a que la vuelta al cole 2025 será la más cara en años.

«Es preocupante. Es un desafío cada vez mayor para las familias, con subida tras subida de precios año tras año mientras la capacidad de ahorro se reduce, y la renta disponible después de las vacaciones es menor», según explica José Manuel Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Castellón, que pone el acento en la «necesidad de planificar bien y adelantar todas las compras que se pueda».

Las familias ya están avanzando la compra de material. / Erik Pradas

Y es que el inicio de las clases bien vale, si la economía familiar lo permite, estrenar una mochila (de 15 a 45 euros), o el chándal (de 12 a 50 €) y unas zapatillas (de 20 a 75 €), renovar el material escolar, desde la papelería a los lápices, rotuladores, libretas, folios, carpetas, etc (de 60 a 100 €) y la innegociable agenda, donde apuntar las tareas de la semana (de los 9,05 de una Miquelrius a los 15,95 € de las Legami, «muy de moda este año», según Mauro Gómez, gerente de la Librería Papelería Plácido Gómez de la capital y vicepresidente de Confecomerç en la Comunitat.

El tipo de colegio ‘manda’

Todo suma en el carrito de la compra, con precios que varían, y mucho, si se trata de un colegio público, concertado o privado, y se compra en tienda física, on line, o se opta por el mercado de la segunda mano, que también funciona en este sector educativo.

«Y menos mal que en Castellón no hay que pagar los libros, con la consolidación del Xarxa Llibres en los centros públicos, que nos salva de un gasto mayor, aunque veremos este año si nos toca comprar alguno a causa de los cambios en la lengua vehicular de los centros».

Agendas, libretas, mochilas... todo nuevo para la vuelta al cole. / Erik Pradas

Más becas, más planificación

Lo dice Pep Albiol, presidente de la Fampa Castelló-Penyagolosa, que incide en que «las familias empiezan ya a hacer cálculos al acabar las clases, y las compras se escalonan para evitar el gasto gordo de una vez, a la espera de las cosas de última hora y las extraescolares y comprar lo estrictamente necesario». Reivindica, eso sí, «más becas y de mayor cuantía que las actuales», para llegar a más hogares.

Gómez explica que «la mayoría de familias van con la lista de materiales en la mano, y, según las infinitas especificidades que les piden en el centro, miran, y mucho, los precios». «Vienen incluso en junio, al acabar las clases», dice. Es el momento en que empiezan las ofertas del 10% al 20%, y, en que sobre todo los centros comerciales, lanzan campañas de financiación. «Es como adelantar Navidad», señala Salvador.