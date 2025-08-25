El Provincial investigará el potencial antitumoral de un aceite de Castellón

El Hospital Provincial de Castellón, desde su Unidad de Terapias Avanzadas, impulsará a partir de septiembre una investigación que aspira a avanzar en la búsqueda de un tratamiento para determinados tipos de cáncer y que bebe de dos estudios anteriores de la Universitat Jaume I en los que, in vitro, se constató que un aceite de oliva virgen extra producido en la Foia de l’Alcalatén tenía la capacidad de inhibir la proliferación de determinadas células tumorales.

Este nuevo análisis, que será un referente internacional en el campo de la investigación del cáncer, parte concretamente de las conclusiones de dos proyectos previos. Ambos surgieron de un trabajo colaborativo de científicos de la UJI y de la Universidad de Córdoba.

En el primero, a partir de un extracto de aceituna producida por Sabor del Temps, pudieron comprobar, in vitro, que se había frenado la proliferación de la línea celular HT-29 de adenocarcinoma humano de colon.

El equipo integrado por Miguel Carda Usó y Eva Falomir Ventura, del grupo Joning Medicine An Chemistry de la UJI, obtuvo un valor de IC50 de 13 ug/mL. Ese IC50 es una medida que indica la concentración a la que un compuesto es capaz de inhibir un proceso biológico concreto en un 50%. A su vez, el investigador de la Universidad de Córdoba Feliciano Priego Capote, señaló que el extracto de Sabor del Temps «es un producto estable y puede mantener sus propiedades a medio e incluso, muy probablemente, largo plazo».

Del extracto al AOVE

Estas conclusiones no fueron el final de nada, sino el principio de todo, porque motivaron un nuevo estudio desarrollado ya no a partir del extracto, sino del propio AOVE Blanc de Sabor Temps.

En este caso, comprobaron que ese aceite «inhibe, in vitro, a una dosis de 30 ug/mL, un 30% del crecimiento del adenocarcinoma de colon HT-29 y el adenocarcinoma de mama MCF-7», con un resultado inocuo para las células sanas, según concluyeron.

Unos resultados que se han covertido en el fundamento de una línea de investigación que no solo pone a Castellón en la vanguardia de la búsqueda de tratamientos del cáncer con el uso del aceite, sino que tendrá continuidad con la participación del Hospital Provincial.

Será la científica Raquel Gil Edo la que liderará desde la Unidad de Terapias Avanzadas un proyecto que cuenta con la participación de Carlos Ferrer, director científico de la Fundación Hospital Provincial; de Jesús Miralles, propietario de Sabor del Temps, y Eva Falomir, catedrática de la UJI.

Según explican desde la fundación, la unidad cuenta con dos laboratorios de investigación que buscan desarrollar terapias preventivas y personalizadas para los pacientes de Castellón. En este proyecto en cuestión, se prepararán muestras del AOVE de la marca Foia de l’Alcalatén Sabor del Temps y de la propia pulpa de la aceituna y se llevarán a cabo estudios biológicos en cultivos tridimensionales generados a partir de las líneas celulares tumorales como adenocarcinoma de mama 8MCF-7). Además, se evaluará el efecto antiproliferativo y antiin- flamatorio de las muestras, en distintas dosis y en cultivos de orga-noides derivados de cáncer pancreático PDAC como ejemplo de validación preclínica.

Años de experiencia

Uno de los aspectos que suponen un avance exponencial e inédito, y que dan relevancia a este proyecto es que los científicos van a trabajar con modelos tridimensionales de células derivadas de pacientes con cáncer de pancreas PDAC, y poder así aproximarse con la mayor exactitud posible a la respuesta que podría tener en el futuro el tratamiento en los enfermos.

El departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la UJI lleva años investigando el efecto de los antioxidantes del aceite de oliva respecto a líneas celulares cancerígenas, y este nuevo proyecto supone un avance en ese empeño, por los resultados obtenidos hasta la fecha y por la implicación del Hospital Provincial de Castellón.