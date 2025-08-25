Encuesta: ¿Has notado un incremento de precios en la vuelta al cole?
El gasto medio por familia es de unos 500 euros
Redacción
Con el fin del verano a las puertas, las familias ya están teniendo que asumir los gastos que supone la vuelta al cole, este próximo 8 de septiembre, para cerca de 100.000 escolares de Castellón. Las malas noticias son que, según los estudios realizados, los gastos se han incrementado un 2% respecto al año pasado, por lo que la inversión media es de 501,26 euros.
Esta cifra supone un aumento continuado que suma un 18% más en apenas tres años, sobre todo marcado por el alza del coste de los materiales, que apunta a que la vuelta al cole 2025 será la más cara en años.
Y tú, ¿has notado este incremento?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Más lluvia en Castellón: Aemet activa la alerta amarilla
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU