Encuesta: ¿Has notado un incremento de precios en la vuelta al cole?

Con el fin del verano a las puertas, las familias ya están teniendo que asumir los gastos que supone la vuelta al cole, este próximo 8 de septiembre, para cerca de 100.000 escolares de Castellón. Las malas noticias son que, según los estudios realizados, los gastos se han incrementado un 2% respecto al año pasado, por lo que la inversión media es de 501,26 euros.

Esta cifra supone un aumento continuado que suma un 18% más en apenas tres años, sobre todo marcado por el alza del coste de los materiales, que apunta a que la vuelta al cole 2025 será la más cara en años.

