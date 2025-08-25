Una plaga de avispas toma Castellón por el calor

Las altas temperaturas que ha sufrido la provincia en los últimos 15 días están detrás de la proliferación masiva de avispas en Castellón.

Un calor que, según explicó el biólogo de Lokimica experto en plagas, Ricardo Acosta, es un factor principal que causa que estos insectos estén mucho más activos, «más acelerados», debido a que no regulan su propia temperatura. De ahí que en las últimas semanas, los ciudadanos hayan notado una mayor presencia de avispas en sus piscinas, jardines o viviendas que a muchos les ha causado molestias y les ha resultado difícil lidiar con las mismas.

Incremento de la colonia

Además, hay una mayor cantidad de ejemplares porque los huevos que pusieron en primavera ya han eclosionado este verano y la actual colonia de avispas se ha incrementado sobremanera, según destacó el especialista en plagas en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Al intenso calor se le suma una segunda situación que conlleva a que estas avispas estén más presentes estos días tanto en zona urbana como ajardinada. La falta de agua causada por la sequía de hace unos días en los que se han alcanzado hasta los 40 grados en algunas localidades ha obligado a estos véspidos a buscar agua en piscinas o fuentes públicas con fugas para la formación de sus avisperos que hacen con celulosa o barro y necesitan de esta agua para darles forma. «En la actualidad estamos en un periodo en el que las avispas se dedican a construirlos», detalló Ricardo Acosta.

Recomendaciones

Por este motivo, y con el fin de ahuyentar a estos insectos de los lugares poblados, es fundamental «no dejar zonas metálicas expuestas al sol con orificios, ni tapas en cuyas juntas se puedan refugiar y construir sus avisperos de cara a la temporada próxima», apuntó el experto castellonense.

«Hay que reparar tejas dañadas y rellenar grietas», prosiguió Acosta, quien también detalló que el jardín es otro de los puntos de atención en todo control de plagas de avispas en la provincia de Castellón. Una zona al aire libre que, de no mantenerse en buenas condiciones, también puede atraer a los mosquitos, que constituye otra plaga molesta, principalmente con altas temperaturas seguidas de lluvias.

De esta forma, es fundamental retirar el agua estancada de cubos y otros recipientes que estén al aire libre; mantener los arbustos y la vegetación en un volumen adecuado; y retirar las ramas, hojas caídas, maleza y las malas hierbas que puedan existir en los jardines, recordó Acosta.