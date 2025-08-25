El tiempo en Castellón hoy: Alerta amarilla por lluvia y tormentas en el interior y riesgo alto de incendios en la costa

El tiempo no da un respiro a Castellón y continúa la inestabilidad. Fruto de ello ayer el agua cayó con fuerza en el interior, y en algunos puntos lo hizo en forma de granizo de un tamaño considerable. El chaparrón dejó acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado. En la comarca de Els Ports fue donde los registros fueron más importantes y se los vecinos de la zona fueron testigos de una espectacular granizada.

Aviso activo desde las 14.00 a las 22.00 horas

Pues bien, para la jornada de hoy, todo sigue igual. La Agencia Estatal de Meterorología (Aemet) vuelve a activar la alerta amarilla por lluvia y tormentas en el interior de la provincia. En concreto, el aviso estará activo desde las 14.00 a las 22.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probabilidad de granizo.

Predicción para la jornada de hoy lunes 25 de agosto

El parte proporcionado por la Aemet informa que en cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en ascenso, sobre todo en la comarca de Els Ports, y tendrán con pocos cambios en el resto de la provincia. Asimismo, las máximas experimentarán cambios ligeros.

Por su parte, el viento soplará flojo de dirección variable las primeras horas del día, tendiendo a componente este por la tarde.

Aviso amarillo Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes y dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, según Aemet.

Riesgo de incendios

Paralelamente, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en toda la Comunitat Valenciana, excepto en el interior norte de Castellón, donde es bajo-medio, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE). Eso sí, en esta zona es donde se concentra la posibilidad de tormentas secas.

