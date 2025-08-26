Más de 4.700 pensionistas de Castellón están en riesgo de pobreza

Los pensionistascastellonenses vienen notando en los últimos años cierto alivio económico gracias a la continua revalorización de la transferencia que mes a mes reciben del Estado. Existe una parte de ellos que, sin embargo, todavía están muy lejos de poder llegar a final de mes sin sufrir serias dificultades: los 4.745 pensionistas de la provincia beneficiarios de las pensiones no contributivas.

Este colectivo, según los últimos datos a cierre de julio publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ingresa de media en la provincia 580,29 euros mensuales. Dicha cuantía sitúa a estos más de 4.700 castellonenses en riesgo de pobreza, pues perciben cada año alrededor de 8.124 euros, por debajo del mínimo para considerar a una persona en peligro de no poder cubrir sus necesidades básicas, umbral que se sitúa en 11.584 euros en España, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En detalle, esta situación afecta, por un lado, a 2.777 jubilados del territorio castellonense, cuya media mensual de los ingresos aún es más reducida, en 550,54 euros. Vienen siendo personas que no han cotizado el tiempo mínimo para percibir una pensión contributiva, han trabajado siempre sin contrato o cuentan con cotizaciones muy dispersas o en terceros países sin acuerdo.

En segundo lugar, también sufren esta problemática los 1.968 castellonenses beneficiarios de estas prestaciones debido a una incapacidad. La cuantía que cada mes reciben en su cuenta bancaria resulta, de media, de 580,29 euros, por encima de los jubilados.

La mayoría, mujeres

Se da la circunstancia, tal y como apunta la estadística del Imserso, que siete de cada diez beneficiarios de las prestaciones no contributivas son mujeres en Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana. «Es una herencia del alejamiento de la mujer del puesto de trabajo durante la época del franquismo, cuando se encargaba de los cuidados de los niños, las familia, de coser y del hogar, pero también de que posteriormente nunca se igualó a la mujer en las pensiones ni se le dio el reconocimiento de los mismos derechos que a los hombres», considera Juan de la Torre, del colectivo Iaioflautas Castellón, que viene reivindicando desde hace años la mejora de las prestaciones que reciben los jubilados de la provincia.

«La cuantía de las pensiones no contributivas es claramente insuficiente», sentencia de la Torre, quien apunta que se dan «situaciones muy graves que solo se cubren por empatía social u organizaciones que suplen el hueco que deja el Estado». «Estas pensiones deberían englobarse con todas y dar lo mínimo para vivir con dignidad. Y para ello hace falta un reparto justo de la riqueza», analiza.

Y es que las pensiones contributivas, que vienen a ser las ordinarias y las que recibe el grueso de la población, ascienden de media en Castellón a 1.184,06 euros, alineándose con el sueldo mínimo, tras una subida este año del 3,8%. Las no contributivas subieron un 6,9%, pero como atestiguan los datos, todavía distan de niveles «dignos», como valoran los propios beneficiarios.