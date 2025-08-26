Agricultores piden al Consell saber dónde van los 1,4 millones para promocionar los cítricos

La Unió Llauradora ha reclamado este martes a la Conselleria de Agricultura que aclare el destino de los 1,42 millones de euros presupuestados en 2025 para la promoción de cítricos y ha pedido a través de un comunicado que estas acciones se gestionen a través de la IGP Cítricos Valencianos.

La organización agraria ha denunciado la falta de información sobre esta partida, prevista inicialmente en los presupuestos de la Generalitat e incrementada mediante una enmienda del grupo popular en Les Corts, y de la que “no se conoce ni destino ni ejecución”, según han informado en un comunicado.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha señalado que ve “incomprensible que la Generalitat disponga de más de un millón de euros para promoción y no sepa explicar a qué se va a destinar", y ha añadido que "sin garantizar el origen, cualquier campaña es un derroche”.

Menos naranjas, más mandarinas

La Unió advierte del retroceso en el consumo de naranja en España, que en 2024 cayó un 9,4% en volumen y un 8,1% en gasto per cápita respecto al año anterior, hasta los 10,62 kilos por persona y año, según datos del Ministerio de Agricultura. En comparación con el periodo 2019-2024, el descenso supera el 22%.

Frente a esta caída, el consumo de mandarinas ha aumentado un 14,4% respecto a 2023 y un 8,5% en la campaña 2024/2025.

"Los responsables de Conselleria deberían ser transparentes y rendir cuentas sobre esta partida presupuestaria”, ha añadido Peris, quien ha insistido: “El sector debe participar en la definición de las campañas y las acciones deben canalizarse a través de la IGP Cítricos Valencianos, nuestro sello de calidad por el que debemos apostar”.

Campañas de promoción

La organización defiende campañas de promoción en el ámbito estatal y autonómico, programas escolares y una mayor presencia en la restauración y puntos de distribución, con el fin de frenar la pérdida de cuota de mercado y reforzar el papel de los cítricos en la dieta.

“Es importante que se consoliden campañas de promoción en los mercados de proximidad, y una inversión con fondos propios es esencial para mejorar la situación de un sector tan identitario para los valencianos como los cítricos”, ha subrayado Peris.